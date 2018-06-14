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Уникальное дерево, которое принадлежит самому себе

Четверг, 14 Июня 2018 15:23
Уникальное дерево, которое принадлежит самому себе Фото из открытых источников

Вы когда-нибудь думали, что дерево может принадлежать не человеку, а самому себе, при этом имея даже свой участок?

 

Так вот, на пересечении улиц Диринг и Саут-Финли в небольшом городке Афины, что в штате Джорджия, США, растет дерево сорта дуб белый, которое, как вы уже поняли, является владельцем самому себе и земли в радиусе 8 футов (240 см) от него. Дерево стало предметом большого количества публикаций и является местной достопримечательностью.

 

Легенда

 

Первая легенда о дереве, которое принадлежит самому себе была опубликована 12 августа 1890 года местной газетой Athens Weekly Banner. В статье рассказывалось, что дерево принадлежало полковнику Уильяму Джонсону, у которого с ним было связано множество воспоминаний о детстве. Желая его защитить, он якобы подписал с деревом акт дарения, согласно которому оно становилось владельцем самого себя и земли в радиусе 8 футов от него. Согласно статье, эта «сделка» состоялась в между 1820 и 1832 годами.

 

 

Сам акт дарения никто никогда не видел, однако, даже в случае его существования, он не может иметь никакого правового статуса, т.к. американское право требует наличие правоспособности у обеих сторон заключаемой сделки.

 

История дерева

 

 

Дерево, которое якобы подарили само себе, предположительно родилось между 16 и 18 веками и, как считается, было одним из самых крупных в открытой европейцами части Северной Америки.

 

 

К 1906 году из-за высокой эрозии почвы дерево находилось в опасном состоянии, ему требовалась замена почвы. Все работы оплатил банкир и филантроп Джордж Фостер Пибоди. Также был установлен мемориальный камень, а территория "принадлежащая" дереву была обнесена цепью, закрепленной на 8 гранитных столбиках. Несмотря на все приложенные усилия по спасению дерева, оно постепенно ослабевало из-за возникшего процесса гниения.

 

 

9 октября 1942 года дерево рухнуло, а местные жители, знавшие его историю, собрали с него жёлуди и посадили в своих дворах. На протяжении 4 лет "его" участок оставался пустым, но в 1946 году на его место был выбран самый лучший дуб, посаженный из его желудей во дворе капитана Джека Уотсона. Пересадку проводили сотрудники колледжа сельского хозяйства Университета Джорджии, а само новое дерево начали называть "Сын дерева, которое принадлежит самому себе".

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги Дерево природа
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