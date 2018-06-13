Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз

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Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное своей живописной красотой. Оно находится в юго-западной части провинции Альберта, Канада.

Озеро было обнаружено в 1882 году железнодорожниками проводившими канадскую тихоокеанскую железную дорогу. Они назвали его в честь принцессы Луизы, дочери королевы Виктории и жены маркиза Лорна (генерал-губернатора Канады в 1878-83 гг.).

Поселение в котором проживали строители называлось Холт-Сити и позднее Лагган, пока в 1914 году оно не было переименовано в честь озера Лейк-Луиз.

Озеро находится на высоте 1731 метр и происходит от ледника на горе Виктория, которая поднимается над западной оконечностью озера. Оно простирается на северо-восток примерно на 2,4 км и составляет около 1,2 км в самом широком месте. Озеро достигает глубины более 70 метров.

С 1892 года, когда район озера Луиз был добавлен в национальный парк Банф, поселение управлялось различными правительственными учреждениями. Это известный туристический курорт и центр отдыха (в частности, для пеших прогулок, альпинизма и лыж), доступный по своему расположению на стыке Трансканадского шоссе (восток-запад) и Исфилдс-Паркуэй (север-юг).

Местная туристическая индустрия предлагает развлечения на любой вкус: пешие, конные и велосипедные маршруты, гольф, теннис, катание на собачьих упряжках и коньках, альпинизм, каноэ, рафтинг. Рядом с озером расположен крупный горнолыжный курорт.

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