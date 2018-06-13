Среда 13 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Планета Земля» Удивительная природа» Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз

Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз

Среда, 13 Июня 2018 07:45
Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз Фото из открытых источников

Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное своей живописной красотой. Оно находится в юго-западной части провинции Альберта, Канада.

 

Озеро было обнаружено в 1882 году железнодорожниками проводившими канадскую тихоокеанскую железную дорогу. Они назвали его в честь принцессы Луизы, дочери королевы Виктории и жены маркиза Лорна (генерал-губернатора Канады в 1878-83 гг.).

 

Поселение в котором проживали строители называлось Холт-Сити и позднее Лагган, пока в 1914 году оно не было переименовано в честь озера Лейк-Луиз.

 

Озеро находится на высоте 1731 метр и происходит от ледника на горе Виктория, которая поднимается над западной оконечностью озера. Оно простирается на северо-восток примерно на 2,4 км и составляет около 1,2 км в самом широком месте. Озеро достигает глубины более 70 метров.

 

 

 

С 1892 года, когда район озера Луиз был добавлен в национальный парк Банф, поселение управлялось различными правительственными учреждениями. Это известный туристический курорт и центр отдыха (в частности, для пеших прогулок, альпинизма и лыж), доступный по своему расположению на стыке Трансканадского шоссе (восток-запад) и Исфилдс-Паркуэй (север-юг).

 

 

 

Местная туристическая индустрия предлагает развлечения на любой вкус: пешие, конные и велосипедные маршруты, гольф, теннис, катание на собачьих упряжках и коньках, альпинизм, каноэ, рафтинг. Рядом с озером расположен крупный горнолыжный курорт.

 

 

 

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги озеро
Главное за сутки
В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии Трех сирийцев и пятерых граждан России, которые работают в российской компании «Совфрахт», обвинили в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в обход американских санкций, сообщается на сайте минюста США. В…
Трамп: Ким Чен Ын - забавный и очень умный парень Трамп: Ким Чен Ын - забавный и очень умный парень Президент США Дональд Трамп заявил, что сразу поладил с лидером КНДР Ким Чен Ыном на встрече в Сингапуре. "Мы очень хорошо поладили с самого начала… Мы стали говорить о том,…
В Турции запустили газопровод в обход России В Турции запустили газопровод в обход России В турецкой провинции Эскишехир состоялось торжественное открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу. Об этом сообщает агентство Anadolu. «TANAP —…

Читайте также
А вы любите кошек? Тогда пришла пора посетить остров кошек А вы любите кошек? Тогда пришла пора посетить остров кошек Остров Тасиро в Японии, более известный как "Остров кошек" славится множеством живущих на нем кошек, которые по численности превосходят людей. И это не случайно. Местные жители уже давно считают, что…
Гейзер Флай - необыкновенный горячий источник Гейзер Флай - необыкновенный горячий источник Гейзер Флай - это необыкновенный горячий источник, расположенный в штате Невада, США. Несмотря на свой удивительный вид, о нем мало кто знает, ведь он находится на частной территории и окружен…
Загадочный Глаз Сахары Загадочный Глаз Сахары Посреди огромной пустыни Сахара, недалеко от поселения Уадано в Мавритании, находится геологическая странность диаметром 50 км., известная как структура Ришат, или "Глаз Сахары". Из космоса, это природное любопытство образует отчетливое…
Милфорд-Саунд - фьорд, который стоит того, чтобы его увидеть Милфорд-Саунд - фьорд, который стоит того, чтобы его увидеть Милфорд-Саунд - это фьорд впадающий в Тасманово море в юго-западной части острова Южный, Новая Зеландия. Бухта длиной 19 км. и шириной 3 км. образовалась в результате движения ледника во время…
Интернет и СМИ
Фото
Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз

Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное с...

Видео

 

Китайский военный оркестр встретил Путина «Катюшей»

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

Всегда внимательно изучаю - 33.2%
Иногда - 21.6%
Только на некоторых продуктах - 19.7%
Нет, не обращаю на состав внимания - 4.8%
Смотрю только на срок годности - 19.7%

Всего голосов:: 208

 

Анекдот дня

Страничка из дневника.

12.00. Дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось! 

22.00. Случилось.

Еще »
Самые популярные материалы
Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Эксперты предрекают скорую "смерть" евро
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Месть: Крокодил съел издевавшуюся над ним 10 лет собаку Месть: Крокодил съел издевавшуюся над ним 10 лет собаку
Новое противостояние США - Россия: на кону Европа Новое противостояние США - Россия: на кону Европа
Ответит ли Ефремов за Крымский мост? Ответит ли Ефремов за Крымский мост?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.