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Загадочный Глаз Сахары

Понедельник, 11 Июня 2018 07:49
Загадочный Глаз Сахары Фото из открытых источников

Посреди огромной пустыни Сахара, недалеко от поселения Уадано в Мавритании, находится геологическая странность диаметром 50 км., известная как структура Ришат, или "Глаз Сахары".

 

Из космоса, это природное любопытство образует отчетливое глазное яблоко, которое когда-то служило в качестве географического ориентира для ранних космонавтов, во время их прохождения над Сахарой.

 

 

 

Структура Ришат является результатом многовековой эрозии. Она формировалась постепенно, кольцо за кольцом. Это древнейший геологический артефакт, возраст самого старого кольца которого составляет 500-600 миллионов лет.

 

 

 

"Глаз Сахары" кажется недоступным и отдаленным местом, однако это не так. Множество туристических компаний предлагают сюда различные туры. Самым популярный является сафари на джипах. 

 

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги Сахара
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