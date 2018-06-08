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А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек

Пятница, 08 Июня 2018 07:34
А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек Фото из открытых источников

Остров Тасиро в Японии, более известный как "Остров кошек" славится множеством живущих на нем кошек, которые по численности превосходят людей.

 

И это не случайно. Местные жители уже давно считают, что кошки приносят счастье и удачу, поэтому постоянно их подкармливают и всячески ухаживают.

 

Таким образом они живут здесь как короли, хотя большинство из них дикие, потому что держать их в качестве "домашних животных" считается нецелесообразным.

 

 

 

Несмотря на постоянных уход за кошками, удача не совсем приходит жителям "Острова кошек". За последние 50 лет численность населения сократилась с 1000 до 100 человек, поскольку все больше и больше людей избегают остров, где доминируют кошки.

 

 

 

В настоящее время на остров не допускаются собаки, чтобы защитить благополучие кошек, и, вероятно, самих собак, которые отважатся ступить на остров полный диких кошек.

 

 

 

 

В конечном счете кошки приносят удачу, ведь благодаря им остров стал привлекательным для любознательных путешественников, что приводит к развитию туризма.

 

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги кошки остров
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