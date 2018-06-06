Водопад Свартифосс - незаслуженно забытое чудо природы

На бумаге, водопад Свартифосс ничем не примечателен. Он не входит в первую десятку самых больших по размеру или объему водопадов и находится в небольшом тихом национальном парке на юге Исландии.
Но картинка стоит 1000 слов! Черные, шестигранные колонны, которые обрамляют тонкие струи воды, делают его одним из самых ярких и уникальных водопадов в мире.
Сформированный из потоков лавы в национальном парке Скафтафетль, водопад Свартифосс расположен в нескольких километрах по живописной тропе вглубь парка.
За века потоки лавы постепенно охлаждались в морозном воздухе Исландии, осторожно формируя сложенные шестиугольные колонны, которые обеспечивают фон для водопада. Черные скалы эффектно контрастируют с зеленой флорой и каскадным водопадом, оправдывая свое название - "Черный водопад".
Такие лавовые шестиугольные колонны стали вдохновением для множества исландских архитекторов. Наиболее заметной работой является Церковь Хатльгримскиркья.
Хотя водопад выглядит красиво и манит в нем искупаться, лучше этого не делать, так как нижняя его часть покрыта острыми скалами.
На бумаге, водопад Свартифосс ничем не примечателен. Он не входит в первую десятку самых больших по ...
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