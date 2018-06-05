Самый опасный камень в мире - Кьерагболтен

Фото из открытых источников

Скрытый в норвежских горах, Кьерагболтен - это место, которое выглядит как что-то из Средиземья. Камень Кьерагболтен зажат в горной расщелине на краю горы Кьераг в окрестностях Люсе-фьорда, недалеко от Ставангера, Норвегия.

Возможно, вы видели его в одном из видео «Where the Hell is Matt», в котором человек исполняет сумасшедший танец в десятках мест по всему миру.

Сам валун представляет собой кубический камень размером пять кубических метров, подвешенный над 984-метровой пропастью. Несмотря на впечатляющий внешний вид, до него легко добраться без специального оборудования. Вся гора Кьераг - популярная пешеходная зона, а Кьерагболтен - любимое место для фото.

По-видимому, для некоторых, острых ощущений стояния на валуне, подвешенном между двумя скалами, недостаточно, так как Кьерагболтен стал очень популярным местом для бейс-джамперов, которые с него прыгают.

Поход наверх может быть несколько сложным для неопытных туристов. Он не подойдет для маленьких детей. Рекомендуются хорошие походные ботинки. Кроме того, возьмите побольше воды и солнцезащитного крема, так как по пути нет деревьев, чтобы укрыться в горах.

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