Пирамида Болла - невероятный необитаемый остров

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Пирамида Болла или Болс-Пирамид (англ. Ball's Pyramid) - это необитаемый остров вулканического происхождения в Тасмановом море, который имеет звание самого высокого вулканического утеса в мире. Он находится в 20 километрах к юго-востоку от острова Лорд-Хау и достигает высоты 562 метров.

Обнаруженный в 1788 году, бесплодный скалистый шпиль считался лишенным жизни до 2001 года, когда группа ученых обнаружила, возможно одно из самых редких насекомых в мире, считавшееся вымершим. В течение более 70 лет не было обнаружено ни одной живой особи Dryococelus australis.

Известные как "земляные омары", шестидюймовые насекомые когда-то были обычным явлением на соседнем острове Лорд-Хау, но, как предполагалось, они были съедены черными крысами, завезенными на остров в 1918 году.

Тем не менее, в 2001 году ученые нашли колонию огромных насекомых-палочников, живущих под единственным кустарником на высоте 30 метров по совершенно бесплодной скале. Каким-то образом некоторые из бескрылых насекомых сумели перебраться через 20 км. открытого океана, приземлиться на Болс-Пирамид и выжить. Всего на скалистом шпиле было найдено 27 особей насекомых. В настоящее время они разводятся в неволе.

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