Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца!

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В верхнем Валь д'Эга, всего в 6 км от Нова Леванте, есть изумрудно-зеленое горное озеро Карецца. Из-за его впечатляющих цветов, на ладинском языке он называется «Lec de Ergobando» (Радужное озеро). Но его цвета - не единственная причина этого особого имени ...

Согласно легендам, когда-то в озере находилась русалка, в которую влюбился волшебник Масаре. Чтобы соблазнить ее, ведьма Ланверда посоветовала ему нарядиться в качестве торговца драгоценными камнями и растянуть радугу от горы Катиначчо до горы Латемар.

Так он и сделал, но забыл переодеться. Из-за этого русалка обнаружила его и навсегда исчезла в озере Карецца. Волшебник рассердился и бросил все части радуги, а также драгоценности в воды. Поэтому озеро имеет радужные цвета.

Озеро Карецца питается подземными источниками, а его уровень воды постоянно меняется. Самый высокий уровень достигает весной, самый низкий в октябре. В летние месяцы озеро питается снегом с гор. Если вы хотите расслабиться - прогуляйтесь вдоль озера. Также, недалеко находится гольф-клуб Carezza - поле для гольфа с 9 лунками, встроенное в прекрасные пейзажи. Зимой, однако, «Сказочное Доломитовое озеро» замерзает и покрывается снегом, что также очень впечатляет.

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