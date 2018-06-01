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Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца!

Пятница, 01 Июня 2018 09:37
Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца! Фото из открытых источников

В верхнем Валь д'Эга, всего в 6 км от Нова Леванте, есть изумрудно-зеленое горное озеро Карецца. Из-за его впечатляющих цветов, на ладинском языке он называется «Lec de Ergobando» (Радужное озеро). Но его цвета - не единственная причина этого особого имени ...

 

Согласно легендам, когда-то в озере находилась русалка, в которую влюбился волшебник Масаре. Чтобы соблазнить ее, ведьма Ланверда посоветовала ему нарядиться в качестве торговца драгоценными камнями и растянуть радугу от горы Катиначчо до горы Латемар.

 

Так он и сделал, но забыл переодеться. Из-за этого русалка обнаружила его и навсегда исчезла в озере Карецца. Волшебник рассердился и бросил все части радуги, а также драгоценности в воды. Поэтому озеро имеет радужные цвета.

 

 

Озеро Карецца питается подземными источниками, а его уровень воды постоянно меняется. Самый высокий уровень достигает весной, самый низкий в октябре. В летние месяцы озеро питается снегом с гор. Если вы хотите расслабиться - прогуляйтесь вдоль озера. Также, недалеко находится гольф-клуб Carezza - поле для гольфа с 9 лунками, встроенное в прекрасные пейзажи. Зимой, однако, «Сказочное Доломитовое озеро» замерзает и покрывается снегом, что также очень впечатляет.

 

 

 

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги озеро
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Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца! Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца!

В верхнем Валь д'Эга, всего в 6 км от Нова Леванте, есть изумрудно-зеленое горное озеро Карецца. Из-...

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