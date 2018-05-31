Парящая вершина пика Адама - место, от которого захватывает дух!

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Возвышаясь в юго-западной части горной системы Саманала, парящая вершина пика Адама является одновременно одной из самых ярких природных достопримечательностей Шри-Ланки и одним из самых знаменитых мест паломничества. Гора возвышается на 2243 метра и является пятой по высоте горой в Шри-Ланке.

Гора собрала массу легенд, сосредоточенных вокруг любопытного отпечатка на ее вершине, Шри Паде или Священном следе. В оригинальной буддийской истории утверждается, что это след самого Будды, сделанный по просьбе местного бога Самана. Различные религии впоследствии изменили это в соответствии с их собственными противопоставляемыми теологиями.

Примерно в 8 веке мусульмане начали утверждать, что след оставил Адам, который, как говорят, в этом месте первым ступил на землю после того, как его выгнали с небес. Он стоял на вершине горы на одной ноге в раскаянии, пока его грехи не были прощены. Индуистская традиция, тем временем, утверждала, что след был создан Шивой.

Много веков спустя колониальные португальцы попытались отнести след к христианской вере, утверждая, что он принадлежал Святому Томасу, основателю христианства в Индии, хотя никто и никогда не относился к этому случайному утверждению очень серьезно.

Несмотря на все эти конкурирующие утверждения, пик Адама остается по существу буддийским местом поклонения (в отличие, скажем, от действительно многоверенного паломнического города Катарагама). Гора была объектом паломничества более тысячи лет, по крайней мере с периода Полоннарува, когда Паракрамабаху и Виджаябаху построили здесь приюты для посещения паломников.

В двенадцатом веке Ниссанка Малла стал первым королем, который поднялся на гору, а позже иностранные путешественники, в том числе Фа-Сянь, Ибн Баттута, Марко Поло и Роберт Нокс, описали пик и связанные с ним традиции с разной степенью причудливой неточности.

Когда идти на пик Адама

Восхождение на пик Адама традиционно производится ночью, позволяя вам достичь вершины до рассвета, что дает наилучшие шансы увидеть необыкновенные виды, свободные от облаков, а также шанс увидеть загадочную тень пика.

Большинство посетителей поднимаются на гору во время сезона паломничества, который начинается в день Duruthu poya в декабре или январе и продолжается до Vesak poya в мае. В течение сезона погода на горе в своих лучших проявлениях, и шансы на ясный рассвет очень высоки. Склон горы освещен, а маленькие киоски и кафе открываются в течение ночи, чтобы обслуживать толпы усталых паломников, карабкающихся вверх.

Вполне возможно, но не так интересно, подняться на гору вне сезона, хотя все кафешки будут закрыты, а огни выключены. Хотя большинство людей поднимаются ночью, вы также можете подняться на гору днем, но вершина часто скрывается под облаком, даже несмотря на ясную погоду.

Наконец, не отчаивайтесь, если вы приедете в Далхаузи, а там льется дождь. Ежедневный ливень, который обычно обрушивается на деревню вне сезона, часто заканчивается около полуночи, что позволяет вам взбираться на вершину ночью, хотя путь будет влажным.

Маршруты на пик Адама

Самое легкое восхождение, описанное ниже - это Далхаузи . Альтернативный, гораздо более длинный маршрут (15 км, около 7 часов), поднимается со стороны горы Ратнапуры через Палабаддейл. Интересная прогулкой будет подняться из Далхаузи, а затем спуститься в Палабаддейл. Еще одна возможность - совершить экскурсию из Нувара-Элии, поднявшись на пик от Далхаузи, хотя это длится долгую ночь.

Гиды предлагают свои услуги по всему дальнему Далхаузи (Rs.1500-2000), хотя он вам действительно будет нужен лишь, если вы одинокая женщина или пытаетесь подняться вне сезона ночью, когда гора может быть очень холодным и одиноким местом.

Как бы вам не хотелось, стоит учитывать, что восхождение на пик Адама очень утомительное занятие - это 7-километровый подъем в основном по ступенчатой пешеходной дорожке (около 5500 ступеней), что нелегко даже для самых закаленых ходоков. Оставьте около четырех часов для восхождения на гору, включая время для остановок (хотя в пик сезона, толпы людей могут замедлить ваш подъем). На вершине может быть холодно: возьмите теплую одежду.

Вершина

Вершина покрыта скоплением зданий. Сам след на удивление не впечатляет: небольшая, нерегулярная впадина, укрытая под крошечным павильоном и окрашенная золотом, хотя традиция утверждает, что это на самом деле только впечатление от истинного следа, лежащего под землей.

По достижении вершины паломники звонят в один из двух колоколов (традиция предусматривает, что паломники звонят в колокол один раз для каждого успешного восхождения на гору, которую они сделали). Виды столь же впечатляющи, как и следовало ожидать, в то время как на рассвете вы можете увидеть таинственную тень пика - жуткое, почти сверхъестественное видение, которое, кажется, висит волшебным образом в воздухе перед горой около двадцати минут, с учетом ясного восхода солнца.

Одна из тайн Пика Адама - это совершенно треугольная схема тени, которая не соответствует реальной и гораздо более неправильной формы самой вершины. Буддийское объяснение состоит в том, что на самом деле это не тень пика, а чудесное физическое представление "Тройной драгоценности" (своего рода буддийский эквивалент Святой Троицы, включающий Будду, его учения и сообщество буддийских монахов ). Местные жители считают, что у вас есть шанс в 80% увидеть тень во время сезона паломничества и примерно 40% (или меньше) в другое время года.

Спуск проходит гораздо быстрее (около 2,5 часов) хотя выходит не менее болезненным, так как теперь ваши ноги будут похожи на желе.

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