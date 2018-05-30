Озеро Каинды - чудесный лес под водой

Озеро Каинды - это идиллическое горное озеро в казахстанской части гор Тянь-Шаня, недалеко от крупнейшего города страны, Алматы. Озеро было сформировано после землетрясения в 1911 году, которое вызвало крупный оползень, фактически создав естественную плотину. Впоследствии дождевая вода заполнила долину и создала озеро.
Озеро славится количеством мертвых и осветленных елей, торчащих из воды, которые были затоплены при образовании озера. Деревья вместе с невероятной бирюзовой водой озера создают невероятно живописное зрелище.
Подводные фотографии еще более ошеломляющи, так как деревья не разлагаются и создают сюрреалистические видения подводного леса.
Удивительно, но на озере мало посетителей, отчасти потому, что озеро Каинды находится в тени более известных Большого Алматинского озера и Кольсайских озер, все из которых находятся рядом, но до них гораздо легче добраться из Алматы. Таким образом, несмотря на свою близость к городу с населением более миллиона человек, озеро сохраняет спокойную атмосферу.
Озеро Каинды расположено в одном из ущелий Кунгей Алатау к востоку от Кольсайских озер и города Алматы.
Озеро Каинды - это идиллическое горное озеро в казахстанской части гор Тянь-Шаня, недалеко от крупне...
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