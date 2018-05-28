Затерянные сады Хелиган

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В роскошном поместье в Корнуолле массивный и уникальный сад был восстановлен до своей первоначальной красоты после 75 лет томительного запустения.

С конца 1500-х годов "Потерянные сады Хелиган" принадлежали к недвижимости семьи Тремейн и с каждым поколением развивались и становились все более экстравагантными. Один глава семьи посадил сады джунглей, а другой попросил культивировать гигантские рододендроны. Несмотря на то, что семья Тремейн часто вносила новые дополнения к саду, они никогда ничего не делали сами, а нанимали бесчисленных низкооплачиваемых садовников для решения задач по улучшению и поддержанию садов.

В течение 19-ого столетия, "Потерянные сады Хелиган" процветали, увеличиваясь и требовали большего штата, чтобы управлять ими. До начала Первой мировой войны в поместье Тремейн работали 22 садовника. Многие из этих лояльных садовников пошли на битву, и после войны их количество уменьшилось, так что сады попали в серьезную негодность. Поскольку остальная часть имущества была сдана в аренду, о садах забыли, пока их вновь не открыли в 1990-х годах.

Их повторное открытие дальним родственником поместья Тремейн привело к широко освещаемой попытке вернуть сады к жизни. Реставрацию "Потерянных садов Хелиган" проводил Тим Смит, тот же архитектор, который задумал проект Эдем, крупнейший в мире парниковый комплекс.

Под его новаторским и бдительным взглядом, сады Хелиган были восстановлены до их первоначального размера. Помимо реставрации, также были заказаны цветочные фигуры, в результате чего появилась "Гигантская голова" и "Грязевая горничная", спящая женщина из леса, сделанная из дерева, травы и земли. Поскольку сады быстро стали достопримечательностью, они послужили возвращению жизни в Сент-Остелле и других соседних городах в Корнуолле.

Сегодня в зрелищных садах есть все, что когда-то было им известно, включая массивные рододендроны, итальянские сады и сады джунглей. Наряду с красивыми, они также продуктивны, выращивая большое количество овощей для потребления и продажи.

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