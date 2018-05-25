Вулкан Гекла или "Ворота в ад"

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Гекла - вулкан на южной территории Исландии, который находится примерно в 110 км. от столицы - Рейкьявика. С 874 года в Гекле было зарегистрировано более 20 извержений, ожесточенная и огненная природа этого места заставляла многих европейцев в средние века называть этот вулкан "Ворота в ад". Высота вулкана составляет 1491 метр, а последнее его извержение состоялось в 2000 году.

Исландское слово "Hekla" обозначает короткий плащ с капюшоном - это, возможно, отсылка на облака, которые имеют тенденцию собираться вокруг вершины вулкана. Другие наблюдатели сравнили форму вулкана с перевернутой лодкой с двумя самыми активными кратерами, формирующими киль.

В XVI веке немецкий ученый Каспар Пьюсер писал, что вход в ад можно найти в "бездонной бездне Геклы".

Такие истории были распространены в средние века, многие из них были увековечены после драматического извержения 1104 года. Цистерцианские монахи по всей Европе были знакомы с этим местом, и в своей работе 1180 года “Liber De Miraculis”, Эрбер де Клерво написал о Гекле: "Известный огненный котел на Сицилии, который люди называют дымоходом Ада - маленькая печь по сравнению с этим огромным адом".

Позже, когда монах Бенедикт написал о путешествиях святого Брендана, гекла описывается как вечная тюрьма Иуды. В 1341 году в книге "Flatey Book Annal" описывались крупные птицы, которые, казалось, летали в очагах вулкана, и это, как предполагалось, были душами проклятых.

Большинство суеверий вокруг Геклы вымерли в XIX веке, хотя местный фольклор все еще рассказывает о ведьмах, которые каждый год собираются на вулкан на Пасху.

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