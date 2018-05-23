Когда из Африки до Азии всего один шаг - карта мира на озере Клейтруп

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Обогнуть земной шар пешком звучит как трудная задача, которая потребует нескольких лет жизни, серьезного планирования и твердой решимости делать шаг за шагом, настолько долго, пока вы не дойдете до цели. Для увлеченных идеей, но не долгим путем, на озере Клейтруп в Дании находится каменная карта мира (Verdenskortet).

На аттракционе Verdenskortet посетители могут пройти через все страны мира за считанные минуты, а затем выпить чашечку кофе и насладиться свежей выпечкой в прилегающем кафе. Удивительно, что этот открытый атлас был полностью построен из почвы и камня. Еще более удивительно, что это работа одного человека.

Сёрен Поульсен родился в 1888 году и в молодом возрасте переехал в Соединенные Штаты. Спустя 20 лет за границей он вернулся на семейную ферму на берегу озера Клейтруб. В 1944 году после неудачного предприятия по выращиванию садов он обратил свое внимание на проект, которому посвятил себя до самой смерти в возрасте 81 год в 1969 году.

Всегда интересуясь географией, Поулсен решил выложить весь мир посредством формирования небольшого полуострова на озере. Он сделал это с помощью нескольких простых инструментов (тачка, тележка, ручные инструменты) и большой изобретательности - некоторые камни, которые он единолично буксировал к месту, весят больше чем тонну.

Готовая карта имеет размеры 45 на 90 метров и полностью масштабируется - каждые 27 сантиметров соответствует 111 километрам в реальном мире. Каменная карта мира стала популярным семейным аттракционом в районе Виборга, так как посетители пользуются возможностью поиграть в мини-гольф вдоль берега и гребных шлюпок в миниатюрном Тихом океане.

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