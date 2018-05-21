Цветной холм: Радужные горы в Перу

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Множество пиков в горном формировании Вильканота в Перу имеют необыкновенные цвета, но один из них выглядит наиболее ярко. Местные жители называют его просто Цветной холм, однако для остальных - это радужная гора Виникунка. Она находится в 170 км. от древней столицы инков - Куско. Рядом с Виникункой находится величественная гора Аусангате, высотой около 6300 метров и вечно заснеженными вершинами. Все это создает неповторимый пейзаж: покрытые снегом пики гор, разноцветные скалы и голубое небо на фоне перуанских пустынь.

Несмотря на свою яркость, о существовании разноцветных гор в Перу узнали лишь недавно, так как, по словам местных жителей, раньше вершины покрывал снег. Под влиянием глобального потепления снег растаял, обнажив взору свои радужные цвета. Первые туристы посетили гору в 2016 году и популярность этого места начала быстро расти.

Свое прозвище - "Радужная гора" - Виникунка получила благодаря большому разнообразию цветов, возникших в результате присутствия в своем составе осадочных пород в стадии эрозии. Горный массив сформировался так, что цвета меняются один за другим. Он выглядит просто невероятно, особенно учитывая то, что все это на высоте 5000 метров.

Поход к горе Виникунка занимает приблизительно 4 часа, но оно того стоит, ведь по пути вы увидите не мало интересного и красивого. Вы пересечете широкие луга и прозрачные реки, познакомитесь с местным населением и в полной мере увидите местную флору и фауну, в числе которых ламы, альпаки и викунии.

Для тех кто любит долгие походы, есть возможность подняться к горе Аусангате. Несмотря на то, что маршрут занимает около 5 дней, он является одним из самых популярных среди посетителей Перу.

Радужные горы в Перу не единственные в мире, которые имеют яркие цвета. Наиболее известными являются Цветные скалы Чжанъе в Китае.

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