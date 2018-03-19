Самая крупная глициния в японском парке Асикага

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Японский парк Асикага (Ashikaga Flower Park), расположившийся в одноименном городе в самом центре острова Хонсю, славится поразительным изобилием цветов и растений.

Но главная его гордость – сотни завораживающих своей красотой глициний, одна из которых считается крупнейшей во всей Японии. Покрываемая лиловыми водопадами площадь равняется внушительным 1990 квадратным метрам. Дерево, именуемое в Японии "фудзи", произрастает в национальном парке уже около 146 лет, образуя над головами посетителей живой зонтик из фиолетовых цветов.

Хотя глицинии часто выглядят как деревья, на самом деле это деревянистые листопадные лианы, обычно плетущиеся вдоль стен. Однако годы кропотливой работы над их формой, включая обрезку и использование специальных стальных опор, способны сотворить настоящее "чудо", достигающее высоты шестиэтажного дома. Каждой весной, когда крупные кисти расцветают, посетители японской достопримечательности могут совершить незабываемую прогулку под сиренево-розовой тенью, отбрасываемой красивыми душистыми цветами.

В некоторых частях парка стены из висячих глициний настолько плотные, что сквозь них невозможно ничего увидеть.

Крупнейшая японская глициния уже приобрела огромную популярность, в частности благодаря сравнению с деревом Эйва из легендарного фильма Аватар, представляющего собой божество, которое сохраняет экосистему планеты в гармоничном равновесии.

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