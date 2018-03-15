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Ватнайёкюдль: Ледяные пещеры в Исландии

Четверг, 15 Марта 2018 11:31
Ватнайёкюдль: Ледяные пещеры в Исландии Фото из открытых источников

В холодной Исландии, стране снега, льда и уникальных природных достопримечательностей, всегда есть что посмотреть и чем восхититься. Ее главные богатства представлены могущественными фьордами, вулканами, водопадами и, конечно же, ледниками, поражающими своими масштабами и красотой. В их недрах, словно в замке Снежной королевы, таится нечто еще более великолепное – ледяные пещеры.

 

Самые удивительные из них сосредоточены в южной части гигантского ледника Ватнайёкюдль (Vatnajokull), носящего статус крупнейшего в Европе и третьего по величине на всем земном шаре после ледников Антарктиды и Гренландии. Его площадь равняется 8133 км², что составляет 8% всей территории острова. Толщина льда в среднем равняется 400 метрам, а максимальная достигает 1000 метров. Ватнайёкюдль входит в состав самого крупного в Европе одноименного национального парка.

 

Величественные природные объекты формируются в южной части тела ледяного гиганта уже на протяжении нескольких тысяч лет. Процесс образования пещер изо льда обусловлен движением потоков талой воды, которая просачивается в крупные щели ледника или на их пересечении и спустя века образует целые подледные туннели и ходы, иногда проходимые для человека. Некоторые из них возникают благодаря деятельности подземных геотермальных источников – горячая вода относительно быстро проделывает под толщей ледника огромные галереи. Длина ледяных туннелей может достигать 300 метров, глубина – 100 метров и более.

 

 

В результате длительных процессов таяния и замерзания лед принимает самые необычные формы - гигантских клыков волн, витиеватых лабиринтов и замороженных галерей. Свой насыщенно голубой оттенок стены ледяных формирований также приобретают в течение многих лет: во время движения ледника толща снега вытесняет из него пузырьки воздуха, после чего снежная масса превращается в кристаллы льда и становится яснее. Однако цвет пещер гиганта Ватнаёкюдля в зависимости от освещения и температуры воздуха может быть не только ярко-голубым, но и оранжевым и даже огненно-красным, когда в туннеле горит огонь или лучи заходящего солнца просачиваются внутрь ледяного замка.

 

 

Наиболее красивый вид пещеры приобретают после осенних дождей - они очищают стены до ослепительного блеска и придают им изумительных оттенков индиго или аквамарина.

 

 

Лучший период для созерцания восхитительной синевы древних льдов – холодное время года, с декабря по март, когда лагуна полностью замерзает и здешние достопримечательности становятся достаточно безопасными. Для любителей экстремальных прогулок гиды национального парка Ватнаёкюдль регулярно организовывают экскурсии в недра ледника, где можно собственными глазами увидеть средоточие исландских природных красот.

 

 

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги ледник Исландия

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