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Чудо в США: Национальный парк Брайс-Каньон

Среда, 14 Марта 2018 10:28
Чудо в США: Национальный парк Брайс-Каньон Фото из открытых источников

Национальный парк Брайс-Каньон расположен на территории штата Юта (США). Этот удивительный природный объект известен на весь мир своей красотой и уникальной морской геологией. Он представляет собой гигантский амфитеатр разнообразных по своей структуре скальных пиков.

 

 Парк Брайс-Каньон простирается на несколько десятков километров. Самый крупный из амфитеатров глубиной 250 м достигает 19 км в длину и 5 км в ширину. Высота края по границе каньона варьируется от 2400 до 2700 метров. Это огромная подкова из горных пород, сформированная в восточной части плато Понсугант.

 

Плато Понсугант зародилось около 10 млн. лет назад, когда пласты каменных пород переместились вверх, образовав возвышенную равнину со скальными выступами. Попавшая в щели скал вода зимой образует лед. Эти острые льдинки крошат горные породы, вырезая, таким образом, различные каменные колонны, арки, мосты и шпили, которые здесь называют худу.

 

Скальные худу, окрашенные в различные цвета (от насыщенной охры до светло-желтого) образуют удивительный пейзаж лабиринтов. Стены амфитеатра напоминают гигантскую колоннаду. 

 

 

Климат Брайс-Каньона сильно отличается от привычных для этой жаркой пустынной местности температурных условий. Благодаря тому, что парк находится на высоте 2700 метров над уровнем моря, летом температура здесь поднимается до +37°C, а зимой опускается до -33°C.

 

Национальный парк Брайс-Каньон зимой. Фото Живая природа каньона разграничена по трем климатическим зонам. В самом низу растут карликовые леса и можжевельники, вдоль ручьёв располагаются деревья – осины, тополя, ивы. В средней части преобладают сосновые леса. А на самом верху растут ели. В каньоне водятся рыси, пумы, чёрные медведи, лоси, олени и множество птиц.

 

 

Весь парк заполнен фантастическими скульптурами, созданными силой природы. Возвышающиеся колоны, шпили, лабиринты, узкие плавники и природные мосты. Живописные тропы и безграничные панорамные виды. На дне каньона можно встретить тысячи маленьких худу.

 

Условно Брайс-Каньон можно разделить на несколько частей:

 

Амфитеатр (Bryce Amphitheater). Это самая туристическая часть парка, где сосредоточены смотровые площадки с классическими видами каньона и популярные тропинки.

 

Живописная дорога (Scenic Drive). 30-километровая дорога змейкой вьется через весь парк, минуя 13 великолепных обзорных точек.

 

Отдаленные области (backcountry). Бэккантри – это области парка, находящиеся в отдалении от дорог и основных туристических маршрутов. В Брайс-Каньоне в таких местах проложено несколько трасс, которые посещают только самые стойкие туристы.

 

 

Также в Брайс-Каньоне есть 2 тропы для ночных экскурсий. Зимой можно походить на снегоступах и покататься на лыжах. Летом сходить в пеший поход, на велосипедах или лошадях. Также есть маршруты, предназначенные для перемещения на внедорожниках.

 

Парк открыт для туристов круглый год, 24 часа в сутки. Однако, самым удачным временем для посещения этого удивительного музея под открытым небом по праву признаны рассвет или закат.

 

 

Брайс-Каньон располагается в отдалении от крупных городов, свет от которых мог бы помешать насладиться великолепным обзором яркого ночного неба с богатой россыпью звезд. Воздух днем здесь настолько прозрачен, что взор простирается на десятки километров.

 

 

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги природа

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