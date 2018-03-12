Чарующая Жакаранда или фиалковое дерево

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Жакаранда - род цветущих деревьев из семейства бигнониевых, включающий в себя 50 видов растений. Свое другое название - фиалковое дерево - она получила благодаря сиренево-фиолетовым оттенкам цветков и нежному медовому аромату.

Произрастает жакаранда в тропических и субтропических районах Центральной и Южной Америки, на Кубе, Ямайке, Багамских островах, также широко распространена в Азии, особенно в Непале. Кроме того, довольно часто встречается в Южной Африке, Зимбабве и Австралии, но основная область их распространения сосредоточена на территории Бразилии.

Название растения - "жакаранда" - происходит от португальского слова, которое означает "имеющая твёрдую древесину". В родных краях ее именуют Чёрная Пуи, а за форму листьев – папоротниковым деревом.

Большая часть представителей рода жакаранда - это вечнозеленые деревья высотой от 20 до 30 метров, но есть и небольшие кустарники, не превышающие двухметровой высоты. Растения имеют перистые, папоротниковидные листья и колокольчатые, в большинстве случаев синие или фиолетово-лиловые цветки. Некоторые виды имеют белые цветки.

Представители рода жакаранда – исключительно полулистопадные растения, которые при температуре ноль градусов теряют свои листья. Температура ниже трех градусов может уничтожить молодые деревья, взрослые растения выдерживают температуру до -7 градусов. Собранные в кисти колокольчатые цветки имеют длину от 5 см. В основном одна кисть включает в себя несколько десятков сиреневых благоухающих цветков. Под их тяжестью ветки могут свисать практически до самой земли, а липкий нектар фиалкового дерева часто пачкает припаркованные машины и одежду проходящих людей. По истечению периода цветения на месте цветков образуются семенные коробочки, которые вскоре лопаются, рассыпая огромное количество семян-крылаток на много метров от материнского растения.

Жакаранда ценится не только за свой потрясающий внешний вид, но и как источник ценной древесины, из которой изготавливается мебель, музыкальные инструменты, сувениры и всевозможные предметы роскоши. При полировке сердцевина данного растения становится красно-коричневой, с легким фиолетовым отливом. А аромат свежей древесины источает неповторимый фиалковый аромат.

На своих родных землях деревья жакаранды имеют огромное значение и окутаны множеством преданий, мифов и примет. К примеру, в Зимбабве и Мексике цветение фиалкового дерева символизирует приход весны. Некоторые африканские племена верят в обитающий в растении Голубой дух, который неизменно способствует вынесению правильных вердиктов при разрешении конфликтных ситуаций, возникших между людьми. В других местностях старейшие женщины рассматривают под этими деревьями различные жалобы членов племени – Голубой дух всегда помогает принять правильное решение. В Австралии наиболее распространен вид жакаранды с белыми цветками. Ее цветение австралийцы связывают с Рождеством. Любовь к красивому растению породила возникновение такой традиции – при рождении ребенка родители или другие родственники малыша обязательно высаживают новое дерево.

Существует легенда, которая повествует о дочери Луны, прекрасной жрице, прилетевшей к людям на птице Миту. Украшенная цветущими ветвями жакаранды девушка восседала в тени огромного фиалкового дерева и дарила людям свою мудрость и знания веков. Вскоре жрица покинула свое место и улетела в джунгли. После этого случая жакаранда получила еще одно название - дерево знаний. Под влиянием красивой легенды ее начали высаживать рядом с учебными заведениями. К примеру, во многих университетах Сиднея уверены, что изучать материалы и готовиться к экзаменам следует до того, как зацвела жакаранда. Также среди студентов распространена другая примета – экзамен будет сдан на отлично, если на голову упадет цветок фиалкового дерева, также удачу принесет цветок, пойманный на лету.

К багажу многочисленных достоинств жакаранды можно отнести и ее целительные способности – в южноамериканской народной медицине ее используют при лечении инфекций. Подтверждено, что экстракт цветков и листьев фиалкового дерева борется с кишечной палочкой намного эффективней, чем многие антибиотики, не оказывая каких-либо побочных действий.

Эффектное цветение фиалкового дерева длится около двух недель, поэтому во многих областях с благоприятным климатом ее выращивают в качестве декоративного растения. Особенно популярен вид жакаранда мимозолистная (Jacaranda mimosifolia), крупные листья которой похожи на листья папоротника или мимозы. Несколько видов данного растения выращивают в комнатных условиях. Однако процесс этот довольно сложный, поскольку для нормального развития деревья нуждаются в условиях, максимально приближенных к естественным.

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