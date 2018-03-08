Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой

Фото из открытых источников

Небольшая деревня, лежащая на одном из 400 островов Шенгси, расположенных к востоку от китайской провинции Чжэцзян, уже десятки лет заброшена людьми, но с каждым годом все больше привлекает внимание туристов.

После того, как известный своим рыболовным промыслом городок покинули люди, нашедшие более удобные пути заработка на материке, он начал исчезать под натиском местной растительности, превращаясь в царство зелени.

Растения медленно поглощают ветхие каменные здания, демонстрируя силу природы и создавая поистине фантастическое зрелище.

Тихий живописный район на восточном побережье Китая не стал комфортным местом для жизни человека, но он быстро превратился в уютное жилище для местной флоры и фауны. Преобразование города особенно впечатляет, если учесть тот факт, что жители оставили его лишь в начале 90-х годов, а пустующие дома и разбитые окна уже полностью сливаются с процветающей зеленью.

Так покинутый населенный пункт постепенно превращается из руин в зеленые джунгли, ставшие уже знаменитой местной достопримечательностью.

Источник