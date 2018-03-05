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Удивительная природа: Деревня лисиц в Японии

Понедельник, 05 Марта 2018 14:08
Удивительная природа: Деревня лисиц в Японии Фото из открытых источников

На севере острова Хонсю высоко в горах расположена удивительная деревня Дзао Кицунэ Мура. Это место уникально тем, что его посетители могут пообщаться с настоящими лисами, покормить их и даже погладить. На территории заповедника находится более сотни лисиц 6-ти разных видов. Это красные, серебряные, платиновые, арктические синие, арктические темные и скрещенные лисы.

 

Этот необычный заповедник начал свою работу в 90-е годы прошлого века. Территория лисьей деревни достаточно большая и животные чувствуют себя здесь почти как в дикой природе, людям разрешено заходить лишь на небольшую часть заповедника.

 

Все животные деревни находятся под строгим ветеринарным надзором. Раз в год их проверяют на наличие болезней и проводят профилактику от паразитов, поэтому лисы заповедника здоровы и не представляют опасности для человека.

 

Территория заповедника разделена на две части. Первая похожа на обычный зоопарк – здесь лисиц держат на привязи и в вольерах. Также в этой части можно увидеть кроликов, коз и карликовых пони. Вторая половина – это парк, по которому лисы свободно передвигаются.

 

 

В деревне Дзао лисы полудикие, людей они не боятся. Посетители могут практически безбоязненно передвигаться по территории. Однако кормить животных, а тем более трогать  можно только с соблюдением необходимых мер безопасности. Не рекомендуется кормить лисиц с рук, подходить к спящим животным и беспокоить их.

 

 

Несмотря на то, что лисички кажутся очень дружелюбными – это не домашние животные. У них очень острые зубы и хищный нрав. О том, что животное может укусить, посетителей заповедника предупреждают вывески.

 

 

В японской мифологии лисы – это существа, обладающие магическими возможностями и способностью перевоплощаться в людей. Их считают верными спутниками и посланниками богини Инари, покровительницы житейского изобилия. На территории лисьей деревни построено маленькое святилище богини Инари.

 

 

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги Лисица

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