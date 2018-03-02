Миллионы розовых фламинго на озере Накуру, Кения

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Кенийское озеро Накуру - одно из озер Восточно-Африканской рифтовой долины, хранящее в себе уникальный девственный природный мир. Кроме того, оно считается одним из самых красивых и ярких мест на континенте. Озеро, лежащее на высоте 1754 м над уровнем моря, находится к югу-западу от города Накуру, в рифтовой долине Кении и охраняется национальным парком «Озеро Накуру». Площадь водоема составляет около 40 км², а максимальная глубина - около 3 м. Оно питается водами двух больших рек - Ньиро и Ндерит. В переводе с языка масаи «накуру» означает «пыльное место» или «пыль».

Когда-то здесь располагался большой пресноводный водоем. Около 10 тысяч лет назад климат в этом регионе стал более сухим, вследствие чего водоем обмелел и разделился на три озера: Найваша, Эльментейта и Накуру. Горячие вулканические источники со временем напитали водоем содой, что сделало его воды довольно едкими. К тому же, из озера не вытекает ни одной крупной реки, а уровень воды зависит только от количества выпадающих осадков, скорости испарения и притока воды из сезонных родников. Все эти факторы относят Накуру к ряду сверхсоленых озер, что делает его не особо благоприятным местом для развития жизни.

К живым организмам, которые смогли прижиться в этой достаточно агрессивной среде, относятся шесть видов фитопланктона, несколько видов зоопланктона, один вид рыбы и мелкие рачки. В самых огромных количествах здесь обитает маленькая сине-зеленая водоросль Spirulina platensis, окрашивающая здешние воды в темно-зеленый цвет и делающая их липкими и густыми. Именно водоросли привлекают в эту местность огромное количество фламинго - малых и больших. Озеро и прилегающая территория известны не только изобилием этих прекрасных пернатых, но и более 400 видами других птиц.

Малых фламинго больше, чем их более крупных представителей, – на одного большого приходится 200 малых особей. Несмотря на такую разницу в количестве, птицы очень хорошо ладят между собой, как члены одной семьи, и даже не конкурируют за пищу, так как питаются разными видами корма.

Наиболее численные птицы, встречающиеся в парке, - малые фламинго - отличаются глубоким пурпурным цветом клюва, богатым разнообразием розовых оттенков оперения (от светло-розового до темно-розового) и пурпурно-красными крыльями. Такой характерный цвет птицам придает бета-каротин, который содержится в их излюбленном лакомстве - водорослях спирулина. Наибольшую активность малые фламинго проявляют ночью, а днем предпочитают отдыхать, стоя на одной ноге. Пищу добывают в верхних слоях водоема, погружая в воду только часть клюва. Ученые предполагают, что населяющие Накуру фламинго ежегодно потребляют около 250 тыс. кг водорослей на гектар площади поверхности.

Миллионные, а иногда и двухмиллионные стаи фламинго ярко-розовым ковром окаймляют берега озера, они спускаются и поднимаются вдоль береговой линии, создавая причудливые живые узоры из различных оттенков пурпурной окраски. Орнитологи утверждают, что это самое грандиозное орнитологическое зрелище в мире. В течение года их число меняется в зависимости от уровня воды в озере и пищи. Также здесь обитают цапли, желтоклювый аист, орлан-крикун, большой белый пеликан, баклан и африканский орел-рыболов. В пик сезона численность пеликанов может достигать полмиллиона. Ежегодно территория озера Накуру становится пристанищем перелетных птиц из Евразии, которые отдыхают здесь по пути на юг или остаются зимовать.

Фламинго – грациозные, длинноногие птицы, признанные одними из самых красивых на планете. Именно этот факт стал привлекать к Накуру большое количество ученых и туристов. Дабы уберечь эту девственную местность, в 1957 году озеро было взято под охрану, а в 1960 году его южное побережье провозгласили заповедником малых фламинго. Спустя год водоем получил статус Национального парка Кении.

Местность вокруг озера славится своими необычайно живописными пейзажами: прибрежные территории густо покрыты лесами желтокорой акации, за ними простираются бескрайние изумрудные поля и горные массивы, в восточной части парка находится самый крупный лес молочая в Африке, а над парком возвышается потухший вулкан Мененгай.

Кроме фламинго, в парке обитает около 56 видов млекопитающих, среди которых бородавочники, зебры, гиппопотамы, львы, водяные козлы, антилопы, леопарды, буйволы, газели Томпсона, оливковые бабуины и редкие жирафы Ротшильда, которые были перемещены сюда в 1977 году в целях сохранения вида, находящегося на грани исчезновения. Также в национальном парке находится старейший питомник носорогов в Кении – заповедник Наиши, основание которого датируется 1984 годом. На сегодняшний день в нем обитают 60 черных и 40 белых носорогов. Здесь зоологи занимаются возрождением популяции черного носорога, которому угрожает исчезновение. В лесу можно встретить огромных питонов, переползающих дорогу прямо на глазах у туристов или просто эффектно свисающих с деревьев. Мир флоры также отличается особым разнообразием - на территории парка произрастает около 550 видов растений.

Сегодня озеру Накуру вместе с его прекрасными пернатыми обитателями угрожает опасность. Основные проблемы его существования заключаются в загрязнении от бытовых и промышленных отходов города Накуру, снижении уровня озера, чувствительного к климатическим условиям, и большой популяции млекопитающих, которые несут угрозу жизни фламинго. Несколько раз вода в озере практически пересыхала, что привело к изменению состава сине-зеленых водорослей. Безопасные виды заменились ядовитыми, которые приводят к гибели птиц.

Еще одной серьезной угрозой для озера является высыхание рек из-за активной вырубки лесов Мау. Если в скором времени не будут приняты определенные меры по восстановлению леса, уникальная экосистема озера Накуру уже никогда не будет такой как прежде. Именно по этой причине специалисты по охране природных территорий прикладывают все усилия, чтобы эти поистине уникальные места как можно дольше существовали. Экологическое состояние местности находится под постоянным наблюдением, также разрабатываются методы для остановки цветения поверхности воды в озере.

Накуру находится в 157 км к северо-западу от Найроби, столицы Кении. Пролегающее между городами расстояние можно преодолеть на автомобиле или на самолете, который может приземлится прямо на территории парка, так как здесь есть своя взлетно-посадочная полоса. Вход в национальный парк "Озеро Накуру" расположен в южной стороне города Накуру.

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