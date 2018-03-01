Многоликая скала Улуру в Австралии

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Улуру (Uluru) - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, одна из главных природных достопримечательностей Австралии, посмотреть на которую ежегодно приезжают более 400 тысяч человек.

Улуру - это оранжево-коричневая скала (оранжевый оттенок Улуру придаёт содержащийся в её составе оксид железа), способная менять цвет в разное время суток. На рассвете силуэт скалы светлеет, приобретая темно-лиловый оттенок. Солнце поднимается все выше и Улуру вспыхивает пурпурно-красным цветом, затем озаряется розовым, а к полудню становится золотым.

Можно встретить разные точки зрения, чем в действительности является Улуру. Одни пишут, что это второй по величине (после австралийского Огастуса) в мире монолит, другие доказывают, что Улуру - вовсе не монолит, так как под землей Улуру соединяется с горой Ольга (гора была названа в честь дочери российского императора Николая I - великой княжны Ольги), находящейся в 25 км. от Улуру.

Благодаря бъющему в этом районе роднику местность вблизи Улуру была населена людьми уже 10 тысяч лет (здесь сохранились даже древние наскальные рисунки) и у аборигенов есть своя версия, что представляет из себя Улуру.

Местная легенда гласит: на солнечной стороне Улуру жило племя Мала (люди - заячьи кенгуру), на теневой стороне жило другое племя - Куния (люди-змеи). Однажды оба эти племени были приглашены племенем Виндулка на праздник, однако приглашённые были увлечены женщинами-ящерицами, которые пожаловали к ним в гости.

В итоге хозяева праздника, на который никто не явился, разгневались и послали на обидевшие их племена злых собак без шерсти с огромными зубами (иногда говорят, что это были динго), а также ядовитых змей, живших около горы Ольга (аборигенское название горы - Ката-Тьюта). В итоге около Улуру состоялась грандиозная битва и оба племени (Мала и Куния) были истреблены. Улуру же поднялась из земли и заключила в себе души погибших племён.

Существует поверье: кто возьмёт хоть малейшую часть Улуру, будет проклят и многие туристы подтверждают это поверье: после свалившихся на них несчастий люди пытаются отправить по почте обратно в Австралию куски от зловещей скалы.

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