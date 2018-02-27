Thor’s Well – «врата в подземелье» в Северной Америке

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В Северной Америке, на западной части побережья штата Орегон, находится настоящее чудо природы – Колодец Тора (Thor's Well), который также часто называют просто Бьющий Рог.

Каждый день на смотровую площадку информационно-туристического центра Cape Perpetua Visitor прибывают всё новые и новые путешественники, желающие полюбоваться не столько прекрасными видами мыса Перпетуа, сколько испытать волнующее чувство от созерцания этой природной аномалии, которая напоминает врата в подземный мир троллей или злых духов.

Колодец Тора – огромная впадина округлой формы в затейливо изрезанных водой скальных породах. Ежедневно, за час до прилива или отлива, кипящая океанская вода причудливыми водопадами и взрывообразными фонтанами низвергается с диким шумом и воем в эту устрашающую дыру в земле, разбрасывая вокруг на многие метры серебристые холодные брызги.

Несомненно, что «Врата в Ад» по-разному ведут себя во время приливов и отливов. Именно с приливом над ними поднимаются гигантские по размерам, завораживающие взгляд фонтаны. А вверху сверкают и переливаются маленькие радуги. Во время же отлива возникает суеверное ощущение, что весь океан сейчас окажется во власти подземного притяжения и пропадет в ненасытной бездне. Да и сливающаяся вниз вода кажется седыми, клубящимися прядями бороды сказочного существа. А если наблюдать всё это на закате или рассвете, то солнце сполна внесет свою лепту в создание захватывающей картины с причудливой игрой разноцветных бликов.

Это фантастическое по красоте зрелище проникает в самую глубину души и призывает по-новому осмыслить жизнь, оценить ее мощь и хрупкость одновременно.

Горе тому, кто слишком близко подойдет к беснующимся вокруг колодца пенистым волнам! Вокруг на камнях скользко и мокро. Дует пронизывающий, сильный ветер. Впрочем, таких смельчаков, как правило, и не находится. Кому же захочется оказаться среди могучей силы водоворотов и быть затянутым в жуткую глубь неисследованного комплекса пещер, через которые неугомонная вода возвращается обратно в океан! Колодец никогда не заполняется полностью, а это значит, что слив находится где-то ниже уровня океана, что противоречит законам физики и привлекает в это место еще и ученых.

Хаотичные нагромождения камней на берегу завершают неземной пейзаж. Они уводят взгляд в океанскую даль, где, если повезет, можно увидеть морских китов, которые иногда подплывают совсем близко, словно знают о загадочной бездне на берегу и ее тайнах.

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