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Ледяные пещеры Эйсрайзенвельт: Обитель Ледяных Гигантов

Понедельник, 26 Февраля 2018 12:59
Ледяные пещеры Эйсрайзенвельт: Обитель Ледяных Гигантов Фото из открытых источников

Представьте себе километр цельного льда — со всех сторон, во всех направлениях! Тогда Вы, быть может, сможете понять, что такое Эйсрайзенвельт, ведь это самая большая ледяная пещера в мире! Не говоря уже о том, какие удивительные гигантские ледяные формирования хранит она в своих недрах…

 

Эйсрайзенвельт — естественная известняковая ледяная пещера, расположенная в австрийском Верфене, приблизительно в 40 км к югу от Зальцбурга, в горе Хохкогель. Это самая большая ледяная пещера в мире, уходящая более чем на 42 км вглубь Альп! Ежегодно Эйсрайзенвельт посещает примерно 200 000 туристов

 

Горная цепь Тенненгебирге, один из горных массивов в австрийских Альпах, является наибольшим карстовым плато в Зальцбургских Альпах, и Эйсрайзенвельт расположен на самом краю этого плато. Хотя пещера в длину достигает 42 км, только первый её километр покрыт льдом — в эту часть пещеры и пускают туристов. Остальная часть пещеры сформирована из известняка.

 

 

Эйсрайзенвельт появился благодаря реке Сальзак, которая буквально "пробурила" гору. Лёд же был сформирован тающим снегом, который стекал в пещеру и замерзал в течение зимы.

 

Так как вход в пещеры открыт круглогодично, холодные зимние ветра врываются в пещеру и замораживают снег внутри. Летом же холодный ветер дует изнутри пещеры ко входу и препятствует тому, чтобы ледяные формирования таяли.

 

 

Впервые пещера Эйсрайзенвельт была официально открыта Зальцбургским натуралистом Антоном Посселтом, в 1879 году, хотя он исследовал лишь первые двести метров пещеры. Перед его открытием пещера была известна только местным жителям, которые боялись в неё заходить, считая её входом в обитель дьявола. В 1880 году Посселт опубликовал результаты своих исследований в альпинистском журнале, но об этом сообщении быстро забыли

 

Александр фон Мерк, спелеолог из Зальцбурга, был одним из немногих людей, которые помнили открытие Посселта. Он провел несколько экспедиций в пещеры, начиная с 1912 года, которые вскоре привлекли и других исследователей. Когда в первой мировой войне в 1914 году Фон Мерка убили, урна с его прахом была помещена в нишу в пещере Эйсрайзенвельт.

 

 

В 1920 году была построена Форшерхютта — первая база для исследователей, а на горе установлены первые маршруты. Вскоре начали прибывать туристы, привлеченные внезапной популярностью пещеры. Позже была построена ещё одна база и проложены пути от Верфена и Тённека

 

В 1955 году была построена канатная дорога, сократившая 90-минутный подъем до 3х минут) Сегодня пещера Эйсрайзенвельт принадлежит Национальной австрийской Лесной Комиссии, у которой её с 1928 года арендует Зальцбургская Ассоциация Исследования Пещер. Лесная Комиссия все еще получает процент от входных плат).

 

 

Пещера открыта для посещений с 1 мая по 26 октября каждый год. Температура внутри обычно ниже нуля. К сожалению фотографировать внутри пещеры нельзя, поэтому фотографии Эйсрайзенвельта найти оказалось не так-то просто).

 

Тур начинается у входа в пещеру и продолжается внутрь к Залу Посселта, большой комнате со сталагмитом по имени Башня Посселта в центре. После Башни Посселта каждый сталкивается с пепельным крестом на стене пещеры, отмечающим самый дальний пункт исследований Антона Посселта. Оттуда можно увидеть Большую Ледяную Набережную — массивное формирование 25-метровой высоты. Дальше находится Замок Химира, названный в честь гиганта в норвежской мифологии. Здесь же находится сталактитовое формирование, названное Завесой Фригги, или Ледяным Органом.

 

 

Давайте подойдём поближе — один я вижу тут ледяного слона?)

 

 Ледяной слон

 

 

Далее расположен Собор Александра фон Мерка, одна из наибольших комнат в пещере и место, где окончательно упокоился прах австрийского спелеолога. Заключительная достопримечательность пещеры — Ледяной Дворец, находящийся в километре от входа и в 400 метрах под землёй. Здесь посетителям придётся развернуться и идти назад ко входу.

 

Тур туда и обратно по пещере Эйсрайзенвельт занимает в среднем один час и 15 минут.

 

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги пещеры

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