Гвианское плоскогорье: Загадочное и удивительное место

Фото из открытых источников

Гвианское плоскогорье (или нагорье)(исп. Escudo de Guayana) расположено на севере Южной Америки, между береговой Гвианской низменностью и бассейнами рек Ориноко (исп. Río Orinoco) и Амазонки (исп. Amazonas). Территория плоскогорья длиной почти 1,95 тыс. км и высотой 300-1000 м. поделена между Венесуэлой, Суринамом, Гайаной, Французской Гвианой и Бразилией, занимая при этом практически половину территории Венесуэлы.

Серра-Пакарайма (исп. Serra Pacaraima) — центральный горный массив нагорья, расположенный на территории Бразилии, Венесуэлы и Гайаны, формирует самую высокую часть региона, наивысшей точкой которого является гора Неблина (исп. Cerro de la Neblina; 2995 м. над у/м), плосковершинная гора с крутыми склонами, вздымающаяся на границе Бразилии и Венесуэлы.

КЛИМАТ

Вдоль атлантического побережья нагорье окаймлено Гвианской низменностью, здесь преобладает жаркий субэкваториальный климат. Температура воздуха достаточно ровная, со среднемесячными показателями от +22°С до +28°С. В горах она ниже, на больших высотах разница температур составляет 10–15°С.

Осенний период короткий и засушливый на востоке, более длительный зимний — в центральных областях, на западе региона – ярковыраженный влажный экваториальный климат.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

Гвианское нагорье представляет собой щит, сформированный из древних докембрийских пород – обширных плато кристаллических скал, покрытых более молодыми кварцитовыми песчаниками и лавовым слоем. Одно за другим плато поднимаются в виде лестниц с гигантскими ступенями. Многочисленные реки, питающиеся осадками, берут начало в плоскогорье и, стекая с его краев, создают глубокие каньоны и живописные водопады.

ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Казалось бы, на нашей планете изучен каждый уголок, однако, остались еще самобытные места, не исследованные человеком, которые таят в себе удивительные загадки.

Природа этого края поистине уникальна.

Одним из таких мест и является южноамериканское нагорье. Природа этого края поистине уникальна. Одной из особенностей Гвианского нагорья являются столовые горы – тепуи, плоские вершины которых придают им вид гигантских столов, возвышающихся над пышными тропическими зарослями. Наиболее высокие вершины лишены лесного покрытия; породы, слагающие их, окрашенные в белый, серый и красноватый цвета.

Образованные миллионы лет назад, они состоят из кварцитов и горизонтальных слоев песчаника, им присущи вымытые водой причудливые пещеры, изрезанные склоны, необычного вида площадки.

Индейцы считают стволовые горы священными. Согласно их верованиям, одни столовые горы являются «Домом богов», другие – пристанищем злых духов.

Каждая из них имеет свое название и собственную историю-легенду.

Наиболее популярным туристическим маршрутом является Рорайма (исп. Roraima; 2810 м.) – столовая гора, возвышающаяся на границе Бразилии, Венесуэлы и Гайаны, одна из высочайших вершин плоскогорья. Ее вершиной является плато площадью 34 км², покрытое густой растительностью, озерцами и болотами, почти всегда скрыта облаками – картина поистине фантастическая.

Местные индейцы называют гору “Пупом земли” и свято верят, что на вершине живет прародительница рода человеческого, богиня Куин (исп. Diosa de la Queen).

Экскурсия на гору может стать незабываемым событием. Пышный лес, огромные папоротники среди облаков, множество разнообразных птиц (около 140 видов) – все это предстоит увидеть туристам на пути к вершине.

На плато, венчающем Рорайму, реально захватывает дух: ветер несет облака прямо в лицо, создавая неповторимое ощущение полета. Временами, когда туман рассеивается, открывается захватывающий вид на соседние горы.

Одной из основных достопримечательностей нагорья считается высочайший на планете водопад Анхель (исп. Angel Falls; общ. высота 1054 м), низвергающийся с Ауян-Тепуи (исп. Auyan-Tepui – «Гора дьявола»; 2950 м).

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР

Флора и фауна Гвианского плоскогорья поражает необычайным разнообразием.

Растительный покров зависит от режима выпадения осадков и от высоты поверхности над у/м. Особенно отчетливо высотная поясность проявляется в юго-западной и южной частях нагорья.

Вдоль атлантического побережья простираются мангровые заросли, по мере удаления от океана переходящие в тропические джунгли, перемежающиеся с болотами или с/х плантациями. По долинам рек тропические леса проникают во внутренние части плоскогорья, покрывая и подножия горных склонов на юге. Однако, основные территории, плато внутренних областей региона, склоны гор до высоты 350-500 м покрыты саванной, где среди густых высоких трав возвышаются группы стройных пальм.

Высочайший на планете водопад АнхельЦентральную и южную части нагорья занимают дождевые тропические леса, которые при продвижении на север переходят в бескрайние засушливые саванны, что довольно необычно, так как в осадках здесь недостатка нет.

Не исключено, что на месте саванн в древности простирались тропические джунгли, сожженные индейцами.

Влажные тропические заросли и саванны с увеличением высоты сменяются горными лесами с необычайным флористическим видовым разнообразием и огромным количеством буйно цветущих растений. Выше 2 тыс. м. горный тропический лес сменяется кустарниками и цветущими травами. На наиболее высоких вершинах с каменистыми скоплениями растительность вовсе отсутствует.

Столовые вершины нагорья славятся большим количеством эндемиков (разновидностей растений и животных, встречающихся только на определенных территориях).

Гора Рорайма отличается особенно большим количеством эндемиков: здесь множество насекомоядных растений, уникальных видов орхидей, вечнозеленых плаунов, мхов. Встретить афанокарпус (лат. Aphanocarpus steyermarkii), кусты бонетии (лат. Bonetias roraimae) или рораймского хомячка можно только здесь.

Перед дождем отовсюду раздается свист черной лягушки, уникального животного крошечных размеров. Вообще, на столовых горах многие представители животного мира имеют черный окрас, даже некоторые виды бабочек и стрекоз.

Среди представителей фауны здесь обитают ягуары, широконосые обезьяны, муравьеды, ленивцы, тапиры, броненосцы, пекари, опоссумы. Огромно разнообразие птиц, пресмыкающихся, рыб и насекомых.

ПАРК КАНАЙМА

Рорайма и Ауян-Тепуи находятся на территории Национального Парка Канайма (исп. Parque Nacional Canaima; площадь более 30 тыс. км²), крупнейшего природного заповедника Венесуэлы, расположенного на юго-востоке страны. Парк был основан в 1962 г. для защиты тропических лесов, саванн, уникальных стволовых гор, рек, озер и водопадов этого края, чтобы сохранить для будущих поколений уникальные природные богатства в первозданном виде.

С 1994 г. заповедник, сохраняющий бесценные природные богатства, объявлен объектом природного наследия ЮНЕСКО.

Природа парка уникальна и необычайно разнообразна. Помимо величественных столовых гор, украшенных живописными водопадами, на территории заповедника можно увидеть редчайшие виды растений и животных, которые обитают только в этих краях. Например, плотоядные растения, которые яркой красотой и волшебным ароматом заманивают насекомых в свои ловушки и «поедают» их.

Не менее богата фауна венесуэльского парка – здесь живут ягуары, обезьяны всевозможных видов, гигантские муравьи и огромное количество мелких животных. Но самым большим разнообразием отличается мир птиц.

МЕСТО ТАЙН И ЗАГАДОК

Тот, кому интересно ближе познакомиться с бытом коренных жителей этих земель, может отправиться в северную часть Канаймы, где располагается поселение индейского племени «пемон». Здесь туристам предоставляется уникальная возможность пообщаться с аборигенами, погрузиться в самобытную культуру, познакомиться с древними обрядами, традициями и жизненным укладом, которые индейцы бережно хранят с давних времен.

Здешние края окутаны ореолом тайн, о которых гласят не только старинные легенды, но и отчеты исследователей. Последняя крупная экспедиция в эти загадочные труднодоступные места и конкретно на вершину Рорайма была предпринята в 1965 г. Ролланом Анхелем (исп. Аngel Rolland), сыном Хуана Анхеля (исп. Juan Аngel), первооткрывателя знаменитого водопада.

В хрониках экспедиции описывается фантастический мир, где плоская поверхность вершины тепуи покрыта холмами, напоминающими по форме причудливые грибы, а кроме известных науке представителей фауны было обнаружено необычное существо, названное исследователями «кадборозавром». У невиданного животного была голова лошади и тело дракона с горбами на спине. На горе были найдены также высиживающие яйца лягушки, насекомые – кровопийцы, не реагирующие на сильные химические средства защиты, а также муравьи-великаны (длиной 5-7 см), способные своими зубами перекусывать небольшие ветки деревьев.

Гвианское плоскогорье (гора Рорайма)Самым важным открытием ученых стали найденные останки древних животных, некогда обитавших в этих местах. Были озвучены предположения, что их гибель стала результатом научных экспериментов инопланетян – на такую мысль ученых натолкнула обнаруженная большая площадка идеально круглой формы, лишенная растительности и усыпанная серебристым порошкообразным веществом неизвестного происхождения. По показаниям лабораторных исследований было установлено, что это сплав редчайших металлов, создание которого в земных условиях невозможно.

При обследовании многочисленных пещер участниками экспедиции было найдено множество наскальных рисунков с изображениями фантастических животных и человекообразных существ, а также несколько склепов, внутри которых клубился густой туман со сладковатым запахом. Некоторые исследователи, надышавшись странным ароматом, на несколько суток впали в забытье, а очнувшись, поведали коллегам о мистических видениях про путешествия в иные миры.

Путешественникам, принявшим решение без промедлений возвращаться обратно, долго не удавалось найти выход из этого загадочного мира, будто некие таинственные силы препятствовали этому.

Когда спустя несколько месяцев измотанным членам экспедиции удалось вернуться домой, выяснилось, что их семьи давно утратили надежду на их возвращение: экспедиция, работа которой была запланирована на несколько месяцев, отсутствовала 4 года!

В течение длительного времени в этот затерянный мир не организовывались экспедиции, но сегодня он ежедневно привлекает сотни искателей приключений со всего мира.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

После открытия Неблины, самой высокой горы Гвианского нагорья, на ее вершине было обнаружено множество неизвестных науке организмов и растений, которые, как предполагалось раньше, произрастают только на Африканском континенте.

В тропических лесах центральной части плоскогорья по сей день живут племена «лесных негров», которые являются потомками беглых рабов.

Тепуи выступают не только источником таинственных историй и легенд, но и предметом вдохновения для художников-фантастов. В знаменитом романе «Затерянный мир», герои которого совершают путешествие в мир, где обитают древние ящеры, знаменитый английский писатель А. Конан-Дойль ярко описал таинственный уголок Земли, в котором сохранились доисторические растения и животные. «Натурой» автору послужила центральная часть нагорья.

Индейцы называют водопад Анхель по-своему: «Керепакупай вена» (Kerepakupai Vena), что означает «Глубочайший поток мира». Это название стало официальным с 2009 г., однако, более популярным все равно остается первоначальное имя – Анхель.

Гвианское плоскогорье до сих пор остается одним из наиболее нетронутых районов в мире, несмотря активный процесс его освоения.

В непроходимых лесах центральной части нагорья до сего дня живут племена так называемых «лесных негров» — потомков беглых рабов. «Лесные негры» практически не общаются с внешним миром, они занимаются земледелием, охотой и собирательством.

В середине XX в. возле притока реки Ориноко (исп. Río Orinoco) на юго-западе нагорья было открыто до тех пор неизвестное племя Панаров – необычайно высоких для здешних мест людей.

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