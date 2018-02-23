Солончак Уюни или Зеркало Бога

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На Земле еще встречаются совершенно фантастические места, где создается ощущение нахождения на другой планете. Солончак Салар-де-Уюни (исп. Salar de Uyuni), или просто Уюни, является одним из таких удивительных мест (смотрите видео ниже).

Уюни считается крупнейшим на Земле солончаком, площадь которого составляет 10,6 км². Он представляет собой высохшее соленое озеро на юге пустынной высокогорной равнины Альтиплано (исп. Altiplano), расположенной в Боливии, на высоте около 3,7 тыс. м. над у/м. Располагается солончак на территории департаментов Оруро (исп. Oruro) и Потоси (исп. Potosí) на юго-западе страны.

Cюда ежегодно приезжают тысячи туристов со всей планеты, чтобы полюбоваться бескрайними, сверкающими на солнце соляными просторами, которые в течение дня не раз изменяют свою окраску, посетить уникальные соляные отели, понаблюдать за древними вулканами и стаями розовых фламинго.

ОБРАЗОВАНИЕ И ГЕОЛОГИЯ

Геологическая история солончака Уюни складывается из последовательной трансформации нескольких крупных озер. Около 40 тыс. лет назад нынешний солончак был частью озера Минчин (исп. Lago Minchin), еще ранее выделившегося из древнего ледникового озера Балливьян (исп. Balliviаn). После высыхания огромного водоема осталось 2 существующих по сей день озера, Поопо (исп. Lago Poopо) и Уру-Уру (исп. Lago Uru Uru), а также 2 солончака: Уюни и Салар-де-Койпаса (исп. SalardeCoipasa).

Оба солончака отделены друг от друга цепью холмов. Озеро Поопо соседствует с большим озером Титикака (исп. Titicaca). В сезон дождей озера Поопо и Титикака выходят из своих берегов, вызывая наводнение солончаков. Небольшой слой воды, покрывающий соляной пласт, превращает соляную пустыню в гигантское зеркало. Это зрелище невозможно описать словами: небо над головой и под ногами создает непередаваемое ощущение «парения в воздухе».

Внутренняя часть высохшего озера покрыта пластом поваренной соли толщиной 2—9 м., а в некоторых местах толщина соляного слоя достигает почти 10 м.

В центре солончака Уюни находятся несколько «островков», являющихся остатками древних вулканов. Сегодня их поверхность покрыта хрупкими отложениями, состоящими из минеральных окаменелостей и водорослей. Снизу озерный ил перемежается с пластами водного раствора (рапа), насыщенного хлоридом лития, хлоридом натрия и хлоридом магния.

СЕЗОННЫЕ ЭФФЕКТЫ

В сезон дождей (ноябрь – март) солончак покрывается слоем воды до 30 см., благодаря чему создается удивительный зеркальный эффект: облака плывут и по небу, и под ногами. Можно наблюдать просто невообразимые пейзажи, когда автомобили и люди словно парят в облаках.

В феврале крупнейший в мире солончак покрывается слоем воды, превращаясь на несколько недель в гигантское озеро - зеркало.

Удивительный зеркальный эффект солончака…Облака плывут и по небу, и под ногами…

В сухой сезон в процессе испарения воды на поверхности солончака образуются многоугольные ячейки, напоминающие пчелиные соты. Преимущественно встречаются 6-угольники, но есть 5-угольники, 7-угольники и даже 8-угольники.

КЛИМАТ

Летом температура воздуха в районе солончака Уюни колеблется у отметки +22 °C. Жаркие дни обычно сменяются холодными ночами. Зима (июнь – август) здесь считается самым туристическим сезоном, хотя днем воздух прогревается максимум до +13 °C, а ночью температура может резко “упасть” до -10 °C. В сухой сезон в пейзаже солончака присутствует исключительно белый цвет.

Сезон дождей продолжается с ноября по март, в этот период поверхность солончака превращается в титаническое зеркало.

ФЛОРА И ФАУНА

Здесь можно наблюдать совершенно потрясающую картину: сотни удивительных розовых фламинго, разгуливающих по зеркальной озерной гладиТерритория крупнейшего в мире солончака практически лишена растительности, исключение составляют лишь небольшие кустарники и гигантские кактусы (до 12 м. высотой). Летом, с ноября по декабрь, здесь можно наблюдать совершенно потрясающую картину: сотни удивительных розовых фламинго, разгуливающих по зеркальной озерной глади. Каждый год на Уюни прилетают на размножение 3 вида южно-американских фламинго: чилийский, андский и фламинго Джеймса (лат. Phoenicoparrusjamesi).

В окрестностях солончака обитает также около 80 видов птиц, среди которых андский гусь, рогатая лысуха и вид колибри, именуемой «андской горной звездой». В некоторых частях солончака водятся андские лисицы и вискаши – мелкие грызуны, похожие на наших кроликов.

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