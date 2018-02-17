12 удивительных фото природы, которые вас точно покорят

Фото из открытых источников

Самые прекрасные картины создает сама Природа, надо только уметь вовремя подмечать их. Предлагаем вместе полюбоваться фотографиями, которые удалось сделать настоящим романтикам и просто талантливым людям.

1. На закате вершины гор кажутся вылитыми из чистого золота, а разнообразные формы скал в нашем воображении становятся несметными сокровищами властелина реки.

Фото «Золотые скалы»

2. Необычные явления Природы на фотографиях становятся почти ручными и совершенно нестрашными, а просто великолепными.

Фото «Шаровая молния»

3. Природа не просто художник, она ещё и непревзойденный модельер, какие элегантные шляпки она изготовила для неприступных горных вершин.

Фото «Элегантные шляпки»

4. Как объяснить появление радуги всего на расстоянии вытянутой руки, а если умудриться пробежать под ней. То жизнь твоя будет яркой и счастливой, как самая настоящая разноцветная радуга.

Фото «Радуга»

5. Опасный настоящий действующий вулкан можно увидеть в самом обычном, лесном грибе-дымовике. Наверняка каждый из нас видел его не раз.

Фото «Гриб-дымовик»

6. Каждый из нас видел симпатичных колючих ёжиков, но не каждый мог так внимательно рассмотреть изящные ножки этого милого существа.

Фото «Изящные ножки»

7. Классическое сочетание черного и белого может быть даже чуточку зловещим, но таким привлекательным. Природные явления так противоречивы.

Фото «Чёрное и белое»

8. Разве можно представить себе танцующее небо, но идеальный художник – величественная Природа, может позволить себе и не такую роскошь, как Северное Сияние – Аврора Бореалис.

Фото «Идеальный художник»

9. А вот настоящая детская головоломка – «Найди 5 отличий», только придумала её опять несравненная Природа. Какие гордые и прекрасные животные запечатлены на этой фотографии, кажется, что стоит только пошевелиться и они умчатся быстрее ветра.

Фото «Найди 5 отличий»

10. Гармония и легкость – главные действующие лица на этом снимке, настоящий волшебный вальс, где дирижер снова сама Природа, ведь только ей могут быть так послушны обитатели полей и лесов.

Фото «Вальс Природы»

11. А здесь, приятные и любимые нами, яркие цвета нашей Родины. Они так нежно и тонко отражаются в каждой капле росы, что кажется это почти нереальным.

Фото «Цвета Родины»

12. Каждый из нас мечтал подняться высоко в небо, взмахнув руками, как легкими крыльями. А майский жук, совершенно не задумываясь, может это сделать, выбрав себе в виде взлетной площадки шляпку гриба.

Фото «На старт»

Очень надеемся, что посмотрев на эти фотографии, вы станете внимательнее и бережнее относиться к Природе. А она, в свою очередь, не раз побалует вас чудесами и подарит радость жизни.

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