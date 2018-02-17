12 удивительных фото природы, которые вас точно покорят

Самые прекрасные картины создает сама Природа, надо только уметь вовремя подмечать их. Предлагаем вместе полюбоваться фотографиями, которые удалось сделать настоящим романтикам и просто талантливым людям.
1. На закате вершины гор кажутся вылитыми из чистого золота, а разнообразные формы скал в нашем воображении становятся несметными сокровищами властелина реки.
Фото «Золотые скалы»
2. Необычные явления Природы на фотографиях становятся почти ручными и совершенно нестрашными, а просто великолепными.
Фото «Шаровая молния»
3. Природа не просто художник, она ещё и непревзойденный модельер, какие элегантные шляпки она изготовила для неприступных горных вершин.
Фото «Элегантные шляпки»
4. Как объяснить появление радуги всего на расстоянии вытянутой руки, а если умудриться пробежать под ней. То жизнь твоя будет яркой и счастливой, как самая настоящая разноцветная радуга.
Фото «Радуга»
5. Опасный настоящий действующий вулкан можно увидеть в самом обычном, лесном грибе-дымовике. Наверняка каждый из нас видел его не раз.
Фото «Гриб-дымовик»
6. Каждый из нас видел симпатичных колючих ёжиков, но не каждый мог так внимательно рассмотреть изящные ножки этого милого существа.
Фото «Изящные ножки»
7. Классическое сочетание черного и белого может быть даже чуточку зловещим, но таким привлекательным. Природные явления так противоречивы.
Фото «Чёрное и белое»
8. Разве можно представить себе танцующее небо, но идеальный художник – величественная Природа, может позволить себе и не такую роскошь, как Северное Сияние – Аврора Бореалис.
Фото «Идеальный художник»
9. А вот настоящая детская головоломка – «Найди 5 отличий», только придумала её опять несравненная Природа. Какие гордые и прекрасные животные запечатлены на этой фотографии, кажется, что стоит только пошевелиться и они умчатся быстрее ветра.
Фото «Найди 5 отличий»
10. Гармония и легкость – главные действующие лица на этом снимке, настоящий волшебный вальс, где дирижер снова сама Природа, ведь только ей могут быть так послушны обитатели полей и лесов.
Фото «Вальс Природы»
11. А здесь, приятные и любимые нами, яркие цвета нашей Родины. Они так нежно и тонко отражаются в каждой капле росы, что кажется это почти нереальным.
Фото «Цвета Родины»
12. Каждый из нас мечтал подняться высоко в небо, взмахнув руками, как легкими крыльями. А майский жук, совершенно не задумываясь, может это сделать, выбрав себе в виде взлетной площадки шляпку гриба.
Фото «На старт»
Очень надеемся, что посмотрев на эти фотографии, вы станете внимательнее и бережнее относиться к Природе. А она, в свою очередь, не раз побалует вас чудесами и подарит радость жизни.
Самые прекрасные картины создает сама Природа, надо только уметь вовремя подмечать их. Предлагаем вм...
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