Самые удивительные горы нашей планеты

Фото из открытых источников

Планета Земля имеет необычайно разнообразный ландшафт. Один из таких элементов – это горы, которые порой поражают своими причудливыми формами и невероятной высотой. Данная статья расскажет о 10 самых необычных горах планеты. Самые необычные горы планеты — фото и описание ТОП-10 — смотрите!

Самые необычные горы планеты

Башня Дьявола

Самые необычные горы планеты — Башня Дьявола

Мистическое название эта гора получила из-за своей таинственности. Гигантская гора была сооружена на территории Соединенных Штатов древними исполинами. Высота горы почти в 2,5 раза больше знаменитой пирамиды Хеопса. У башни очень необычные отвесные стены, которые не позволяют человеку покорить гору, однако двум альпинистам все-таки удалось взобраться на самую вершину горы. Однажды взобраться на Башню Дьявола попытался и Хопкинс, который смог приземлиться на гору при помощи парашюта, однако спуститься с нее он уже не мог. Чтобы вытащить оттуда человека, пришлось вызвать опытного альпиниста, который совершил повторное восхождение на мистическую гору и спас Хопкинса.

Кондер

Самые необычные горы планеты — Кондер

Природа всегда будет удивлять человечество своим многообразием. Яркий тому пример – это гора Кондер, которую уже давно прозвали новым чудом света. Гора имеет настолько идеальную круглую форму, что создается впечатление, будто кто-то старательно работал над созданием этой красоты. Возможно, многие возразят, сказав, что огромные кратеры вулканов также имеют идеальную форму, однако гора не является результатом вулканической деятельности. Гора находится в Хабаровском крае, где местные жители считают ее священной горой. К сожалению, туристам нельзя подходить к горе, поскольку там находится месторождение платины.

Кайлас

Самые необычные горы планеты — Кайлас

В настоящее время гора Кайлас так и осталась непокоренной. Высота горы до сих пор не известна, однако согласно подсчетам она может составлять 6666 метров над уровнем моря. Сама гора располагается в одной из самых труднодоступных местностях Западного Тибета, поэтому никто до сих пор не может совершить восхождения на нее. Сегодня гора Кайлас имеет самые крупные скальные образования, которые подвергаются сильному выветриванию. К примеру, скальное образование «Дома Счастливого Камня» доходит до 700 метров в высоту.

Маньпупунер

Самые необычные горы планеты — Маньпупунер

Удивительная гора есть и на территории России, а если быть точнее, то гора находится в Республике Коми. Гора настолько прекрасна и необычна, что ее занесли в семерку чудес России. Вертикальные столбы больше напоминают сооружения какой-нибудь древней цивилизации, чем естественные природные образования. Больше всего поражает, что вершины гор гораздо шире их оснований, однако это не помешало им простоять несколько тысячелетий и не обвалиться. Манси с древних времен считают это место священным. Маньпупунер располагается в труднодоступном месте, поэтому туристам придется немало потрудиться, чтобы добраться до горы.

Волна

Самые необычные горы планеты — Волна

Красивые и величественные волны могут быть не только на море, но и даже на горах. Это не шутка, достаточно посмотреть на горы, расположенные в парке Койот Баттс, чтобы убедиться в этом. Несколько миллионов лет назад на этом месте застыли песчаные дюны, а ветер и осадки превратили их в прекрасные образования, напоминающие обычные волны.

Язык тролля

Самые необычные горы планеты — Язык Тролля

Выступ с очень интересным названием располагается на территории современной Норвегии. Сама гора Скьеггедаль довольна обычная и ни чем не примечательная, если бы не отколовшийся кусок скалы. Вместо того чтобы упасть, он застыл в горизонтальном положении, в котором находится и по сей день. Туристы ежегодно приезжают сюда со всего мира, ведь из этих мест открывается великолепный вид на озеро Рингедалсват. Единственный минус — это долгий и тяжелый путь, который смогут преодолеть не все туристы.

Дэнксия

Самые необычные горы планеты — Дэнксия

Китай – очень красивая и необычная страна. Есть здесь и удивительные горы, которые называют «Ландшафт Дэнксия». Название переводится как «розовое облако». Разноцветные горы известны были всему миру еще с древних времен, ведь практически все пути в Китай лежали через них. Сегодня любой турист может полюбоваться этой красотой, которая находится под защитой ЮНЕСКО.

Брайс-каньон

Самые необычные горы планеты — Брайс-каньон

Это не просто гора, а целый национальный парк, находящийся на территории США в штате Юта. Каньон с первого взгляда очень напоминает огромный старинный амфитеатр, в котором полно причудливых вертикальных образований. Вершины всех образований заострены, а сами образования окрашены в красные, оранжевые и белые оттенки. Любоваться этим чудом света лучше всего на закате солнца, ведь именно в это время можно наблюдать чудесную игру теней и отблесков.

Ходжа-Мумин

Самые необычные горы планеты — Ходжа-Мумин

Оригинальность данной горы состоит в том, что она почти полностью состоит из соли, за исключением вершины и некоторых склонов, покрытых обыкновенной почвой. Еще издавна люди добывали в этих местностях соль, а, по мнению ученых, соли здесь так много, что она сможет удовлетворить все человеческие нужды на протяжении нескольких веков.

Свартифосс

Самые необычные горы планеты — Свартифосс

Национальный парк Скафтафетль, находящийся в Исландии, знаменит своим черным водопадом. В тех местах потоки вулканической лавы слишком медленно охлаждались, в результате чего лава смогла кристаллизоваться в чудесные шестигранники черного цвета. Сегодня они являются неким обрамлением водопада. Выглядит это все настолько фантастически, что с трудом вериться, что это является творением природы. Вообще весь парк выглядит очень красиво и необычно, поэтому его занесли в список ЮНЕСКО. Желающих полюбоваться на черный водопад с каждым годом становится все больше и больше, что неудивительно. Еще одно великолепное место парка – это пещера с базальтовыми колонами под названием «Фингалова пещера».

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