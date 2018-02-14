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ТОП 5 мест на Кипре, где живет любовь

Среда, 14 Февраля 2018 12:40
ТОП 5 мест на Кипре, где живет любовь Фото из открытых источников

Кипр – остров Любви, и нет ничего удивительного в том, что на острове много достопримечательностей, так или иначе связанных с этим прекрасным чувством. Вот только некоторые из них.

 

Мост Влюбленных в Айя-Напе

 

 

Начнем с самой «раскрученной» достопримечательности Кипра – знаменитого моста Влюбленных в Айя-Напе. Здесь ежегодно фотографируются тысячи женихов и невест, решивших сыграть свадьбы на Кипре. Это безумно красивое место – мост, уходящий прямо в море. На нем всегда можно увидеть сидящие влюбленные парочки, а иногда в ожидании посидеть и сделать фотографии на нем выстраиваются очереди. Говорят, что если загадать желание и поцеловаться, стоя на середине природной арки, то оно непременно сбудется. Мост находится здесь.  

 

Дерево любви на мысе Греко

 

 

Недалеко от моста, на самом въезде в природный заповедник мыса Каво Греко стоит самое фотогеничное дерево на Кипре - можжевеловое дерево всех влюбленных! На нем постоянно развешивают ленточки. А некоторые пары царапают свои имена на скамейке под деревом. Пожалуйста, не портите кипрские достопримечательности, а то на всех их не хватит. На самом деле, под деревом надо просто поцеловаться, и после этого жить всю жизнь в любви и согласии. Дерево раскинуло свою крону здесь.

 

 

Часовня, посвященная Богородице Любви в деревне Вавла

 

 

Недалеко от деревни Вавла, которая расположилась между Лимассолом и Ларнакой, есть небольшая церковь Богородицы Любви (Panagia tis Agapis). Она была построена в 1930-х годах. Эта часовня пользуется популярностью у девушек, которые хотят добиться взаимности у мужчин, в которых влюблены. Для этого надо проделать простой ритуал – набрать щепотку песка за алтарем и незаметно подкинуть возлюбленному во фрапе. Местонахождение Panagia tis Agapis указано под этой статьей.   

 

Камень Афродиты в Петра Ту Ромиу

 

 

Между Лимассолом и Пафосом находится местечко Петра Ту Ромиу (Πέτρα του Ρωμιού, Petra tou Romiou). Именно здесь, у скалы, по приданиям родилась из пены морской Афродита. Она родилась из крови и семени Урана, которые превратились в пену и волны принесли ее к берегу Кипра. Подробно о появлении Афродиты можно прочитать в этом небольшом блоге. Опять-таки, как у любой другой «любовной» достопримечательности на Кипре, у камня Афродиты есть связанный ритуал – надо оплыть три раза вокруг камня, и вы вскоре найдете настоящую любовь. Говорят, что плыть надо против часовой стрелки:) Точное местоположение вы найдете здесь.

 

На Кипре есть еще несколько достопримечательностей, посвященных Афродите. О купальне богини Любви на полуострове Акамас на Кипре можно узнать в этой заметке. О храме Афродиты – в этом материале. Есть еще купальня Адониса, где происходили его свидания с Афродитой. И тропы Афродиты.

 

Любовные скульптуры в Лимассоле и Айя-Напе

 

 

Понятия о любви и красоте у всех разные. Это еще раз доказывает скульптура «Моя Любовь», установленная в Лимассоле недалеко от Дебенхамса. Скульптор Филиппос Япанис видит любовь в таком необычном соединении тел. В Айя-Напе, кстати, есть несколько его памятников, в частности знаменитый Монумент мира на мысе Каво Греко. Обычно на счастье или на любовь у памяников что-то натирают. Просто интересно, что надо потереть у скульптуры «Моя Любовь»? Как вы думаете?

 

 

И, хотелось бы упомянуть еще одну, совсем молодую скульптуру, которая, совсем недавно появилась на Кипре. Это скульптура с влюбленными рыбками, которую поставили в Айя-Напе на раундэбауте около гавани. Ее создали украинские скульпторы Юрий и Людмилой Мисько.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги кипр

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