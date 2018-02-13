10 самых удивительных чудес природы

В мире есть огромное количество удивительных вещей, явлений и животных, о существовании которых мы с вами и не подозреваем. Этот пост познакомит вас с многообразием жизни на нашей планете и прольет свет на некоторые явления.
Самый крупный в мире краб.
Единственный вид эвкалипта в северном полушарии. Из-за постоянного отслоения коры в виде узких полосок получается подобный окрас. Светлые пятна появляются на месте старой темной коры. Цвет меняется от ярко-зеленого до коричнево-малинового.
Выращивается для мяса и шерсти.
Самая маленькая мартышка мира живет в Амазонии.
Растет в Италии и других странах мира. Употребляется в пищу.
Научное название курупита гвианская. Дает плоды бразильских орехов.
Кристалл, встречающий в естественной природе.
Не так часто попадает на фото. Является разновидностью бескрылой осы и обладает сильным укусом.
Это не детеныш, а взрослая особь.
В мире есть огромное количество удивительных вещей, явлений и животных, о существовании которых мы с...
Крушение Ан-148: Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье
Подробнее читайте тут.
- Ну полетела Тесла до Марса, и шо? А с таким пробегом эту машину уже не продать...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.