Вторник 13 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Планета Земля» Удивительная природа» 10 самых удивительных чудес природы

10 самых удивительных чудес природы

Вторник, 13 Февраля 2018 13:30
10 самых удивительных чудес природы Фото из открытых источников

В мире есть огромное количество удивительных вещей, явлений и животных, о существовании которых мы с вами и не подозреваем. Этот пост познакомит вас с многообразием жизни на нашей планете и прольет свет на некоторые явления. 

 

Пальмовый вор

Самый крупный в мире краб.

 

 

Морская звезда поедает анчоуса

 

 

Радужный эвкалипт

 

Единственный вид эвкалипта в северном полушарии. Из-за постоянного отслоения коры в виде узких полосок получается подобный окрас. Светлые пятна появляются на месте старой темной коры. Цвет меняется от ярко-зеленого до коричнево-малинового. 

 

 

Швейцарская черноносая овца

 

Выращивается для мяса и шерсти.

 

 

Карликовая мартышка

 

Самая маленькая мартышка мира живет в Амазонии.

 

 

Брокколи Romanesco

 

Растет в Италии и других странах мира. Употребляется в пищу.

 

 

Пушечное дерево

 

Научное название курупита гвианская. Дает плоды бразильских орехов.

 

 

Кристаллы висмута

Кристалл, встречающий в естественной природе. 

 

 

Муравей-панда

 

Не так часто попадает на фото. Является разновидностью бескрылой осы и обладает сильным укусом. 

 

 

Королевская антилопа

 

Это не детеныш, а взрослая особь.

 

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги животные природа

Главное за сутки
Авиакатастрофа АН-148 Москва-Орск: В МАК назвали предварительную причину крушения Авиакатастрофа АН-148 Москва-Орск: В МАК назвали предварительную причину крушения Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных параметрического самописца Ан-148, назвав одну из причин крушения. По данным МАК, "особая ситуация" начала развиваться примерно через две с половиной минуты после отрыва…
Снайпер из Грузии обвинил украинских депутатов в расстреле Майдана Снайпер из Грузии обвинил украинских депутатов в расстреле Майдана Украинские депутаты Владимир Парасюк и Сергей Пашинский лично расстреливали людей в ходе протестных акций в Киеве в начале 2014-го года. Так говорит грузинский снайпер Александр Ревазишвили, утверждающий, что лично видел…
Керлингисты Брызгалова и Крушельницкий принесли России третью медаль Олимпиады Керлингисты Брызгалова и Крушельницкий принесли России третью медаль Олимпиады Российски керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу на ОИ в Пхенчхане в дабл-миксте. В матче за третье место россияне обыграли Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена из Норвегии со…

Читайте также
ТОП стран в которых самый хороший и благоприятный климат в мире ТОП стран в которых самый хороший и благоприятный климат в мире Множество туристических фирм по всему свету предлагают свои услуги и говорят о самых лучших условиях для их клиентов. Приезжая в одну из таких стран, и проведя там уикенд, вам покажется,…
Самые жаркие страны мира Самые жаркие страны мира Всем, кто считает российское лето жарким, стоит представить себе, каково приходится жителям Катара при жаре в +50 °С. А между тем такая погода в некоторых уголках нашей планеты – отнюдь…
Морозный ТОП: 5 аномальных зим в Москве за последние 100 лет Морозный ТОП: 5 аномальных зим в Москве за последние 100 лет Зимы последних десятилетий в Москве стали капризнее и поражают горожан погодными «чудесами»: от теплого декабря до дождливого февраля. Один из трендов московской зимы последних лет – значительная переменчивость в течение…
10 самых удивительных чудес природы 10 самых удивительных чудес природы В мире есть огромное количество удивительных вещей, явлений и животных, о существовании которых мы с вами и не подозреваем. Этот пост познакомит вас с многообразием жизни на нашей планете и…
Фото
10 самых удивительных чудес природы 10 самых удивительных чудес природы

В мире есть огромное количество удивительных вещей, явлений и животных, о существовании которых мы с...

Видео

 

Крушение Ан-148: Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье

Подробнее читайте тут.

Опрос

Вы считаете НАТО угрозой для России?

 

Анекдот дня

- Ну полетела Тесла до Марса, и шо? А с таким пробегом эту машину уже не продать...

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.