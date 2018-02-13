10 самых удивительных чудес природы

Фото из открытых источников

В мире есть огромное количество удивительных вещей, явлений и животных, о существовании которых мы с вами и не подозреваем. Этот пост познакомит вас с многообразием жизни на нашей планете и прольет свет на некоторые явления.

Пальмовый вор

Самый крупный в мире краб.

Морская звезда поедает анчоуса

Радужный эвкалипт

Единственный вид эвкалипта в северном полушарии. Из-за постоянного отслоения коры в виде узких полосок получается подобный окрас. Светлые пятна появляются на месте старой темной коры. Цвет меняется от ярко-зеленого до коричнево-малинового.

Швейцарская черноносая овца

Выращивается для мяса и шерсти.

Карликовая мартышка

Самая маленькая мартышка мира живет в Амазонии.

Брокколи Romanesco

Растет в Италии и других странах мира. Употребляется в пищу.

Пушечное дерево

Научное название курупита гвианская. Дает плоды бразильских орехов.

Кристаллы висмута

Кристалл, встречающий в естественной природе.

Муравей-панда

Не так часто попадает на фото. Является разновидностью бескрылой осы и обладает сильным укусом.

Королевская антилопа

Это не детеныш, а взрослая особь.

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