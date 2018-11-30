Grey Glacier - голубой ледник в Чилийской Патагонии

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Ледник Грей (англ. Grey Glacier) - это голубой ледник в Чилийской Патагонии.

Он является частью Южно-Патагонского ледового поля, который, в свою очередь, занимает третье место по величине в мире, пропуская вперед только Гренландию и Антарктиду.

Если посмотреть сверху на ледник, то он похож на большую лапу 30 км в длину, которая тянется к озеру. За счет своего голубого цвета, ледник Грей привлекает к себе множество туристов.

Такой цвет он получает за счет того, что поглощает весь спектр цветов, кроме синего.

Ледник - это масса льда атмосферного происхождения, которое под воздействием силы тяжести приняло форму потока. Ледники образуются в результате сочетания низких температур и большого количество твердых атмосферных осадков. Снег преобразуется в фирн (плотный многолетний снег), а потом в лёд, не только при отрицательной температуре, но даже при температуре таяния.

В результате глобального потепления, за последнее десятилетие, Ледник Грей сильно уменьшился в размерах, но все также остается одним из самых легкодоступных и больших ледников планеты.

У подножия ледника, в результате таяния Ледника Грей, образовалось озеро Грей, которое постоянно пополняется талыми водами ледника. На поверхности озера плавают айсберги, периодически откалывающиеся от ледника.

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