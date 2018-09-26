Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи

Фото из открытых источников

Остров Сокотра - удивительное место, пейзажи которого напоминают фантастический фильм о временах, когда по Земле еще ходили динозавры. Многие из здешних растений невозможно встретить где-либо еще, поэтому остров выглядит очень необычно.

Остров Сокотра входит в состав одноименного архипелага принадлежащего государству Йемен. Размеры острова составляют 134 км. в длину и 43 км. в ширину, а находится он в 250 км. от восточной части Африки и 350 км. от Аравийского полуострова.

Название "Sokotra" в переводе с санскрита означает "Остров Счастья", с чем можно согласиться, ведь удивительная природа здесь соседствует с тишиной и белоснежными пляжами.

На протяжении веков остров Сокотра не был доступен для натуралистов и исследователей, но в конце 90-х он привлек активное внимание со стороны заинтересованных в сохранении его уникальной природы и экономическом развитии. Благодаря своей природе, сохранившейся с доисторических времен, остров привлекает не только ученых, но и любителей спокойного отдыха и экотуризма.

Когда-то остров Сокотра был частью африканского континента, которая отделилась от него более 6 млн. лет назад. Оставшись без воздействия внешнего мира, остров стал развиваться собственным путем, приобретая свои неповторимые черты и создав прекрасные условия для обитания редких видов флоры и фауны.

Все виды наземных моллюсков, около 90% рептилий и треть всех растений являются эндемиками, т.е. встречающиеся лишь на этом острове. Также здесь можно увидеть около 140 видов птиц, среди которых эндемиками являются сокотрийский воробей, сокотрийский златокрылый зубонос, сокотрийский нектарник и сокотрийский шпак.

На Сокотре растет около 800 видов растений, некоторые из которых являются остатками древней флоры, исчезнувшей миллионы лет назад. Самыми известными из них являются Драконовые деревья, Роза пустыни, Огуречное дерево и Дорстения гигантская.

Согласно легенде, в Драконовых деревьях протекает кровь драконов, которая обладает целебными и магическими свойствами. Смола дерева обладает кроваво-красным цветом и активно используется в производстве косметики и медицине.

Огуречное дерево напоминает баобаб - такой же толстый ствол диаметром до метра и небольшие ветви с редкими листьями. Свое название дерево получила благодаря плодам, которые похожи на огурцы, но только с шипами. В результате использования в хозяйственных целях, численность огуречных деревьев сильно сократилась.

Несмотря на свое название, Роза пустыни абсолютно не похожа на привычный всем цветок. Ствол этого дерева может достигать диаметра в 2,4 метра, а короткие ветки украшают розовые цветы. Роза пустыни является медленно растущим и крайне редким деревом.

Благодаря своему биологическому разнообразию остров Сокотра имеет всемирное значение. В знак признания эволюционной уникальности архипелага Сокотра, в 2003 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник