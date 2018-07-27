Тайный пляж островов Мариета

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Плайя-дель-Амор, более известный как Скрытый пляж, является отличительной чертой островов Мариета, расположенных к западу от Пуэрто-Вальярта, Мексика, в устье залива Бандерас.

По форме пляж напоминает большой природный бассейн, песчаная часть которого находится на солнце, а вода под сводом пещеры.

Такое расположение позволяет температуре здесь быть немного ниже чем на поверхности, что, несомненно, будет плюсом, ведь в этом районе летняя температура может превышать + 40 Сº.

Известно, что отверстие, которое создало Скрытый Пляж, было результатом преднамеренных взрывов. Острова Мариета всегда были абсолютно необитаемы, что делало их идеальным местом для военного тестирования мексиканским правительством. Испытание бомб - известная причина образования многих пещер и горных формирований на острове, включая и Скрытый Пляж.

В 1960-х, благодаря протестам знаменитого исследователя Жака-Ива Кусто против вредной деятельности человека на островах, правительством Мексики были остановлены военные испытания. В 2005 острова Мариета получили статус национального парка.

Скрытый Пляж невидим с внешней стороны и доступен лишь через длинный водный тоннель, который связывает пляж с Тихим океаном. Добраться сюда можно только на арендованном катере. Такая малодоступность и уединённость Скрытого пляжа привлекает сюда влюбленные парочки и просто любителей спокойного отдыха в живописных местах.

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