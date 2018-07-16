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Малоизвестная достопримечательность Крыма - розовое Кояшское озеро

Понедельник, 16 Июля 2018 12:56
Малоизвестная достопримечательность Крыма - розовое Кояшское озеро Фото из открытых источников

Розовое Кояшское озеро находится в Крыму, в окрестностях города Керчь, на территории Опукского природного заповедника. Это нереального вида природный объект, воды которого окрашены в розовый цвет. В зависимости от сезона, цвет озера меняется с бледно-розового до красного.

 

Кояшское озеро имеет длину 3,84 км и ширину 2,81 км, а его глубина не превышает 1 метра. Оно отделено от Черного моря лишь небольшой полоской земли, шириной около 100 метров.

 

Воды озера имеют высокую концентрацию соли (350 грамм на литр), поэтому некоторые называют Кояшское озеро естественной химической лабораторией, в которой проводятся испытания живых микроорганизмов на выживаемость. Несмотря на непригодные условия для жизни, некоторые виды птиц все же обитают на озере. Например, кулики, которые обитают здесь до конца летнего сезона.

 

Причина такого нереалистичного цвета озера кроется в его обитателях - микроскопическим водорослям вырабатывающим бета-каротин, а также рачкам артемия. Помимо цвета, водоросли придают приятный фиалковый аромат кристаллам соли и самому озеру. Похожее озеро Хиллер есть в Австралии, однако происхождение его цвета точно неизвестно.

 

 

Наиболее ярким озеро становится с наступлением лета. Под палящим солнцем вода испаряется, а соль оседает на камнях, образуя белоснежные айсберги. На берегах озера образуется белая кромка, которая постепенно расползается по близлежащей территории.

 

 

В илистых отложениях Кояшского озера сосредоточено большое количество целебной грязи, обладающей чудодействующими свойствами. Поэтому можно принять грязевые ванны, а потом ополоснуться в Черном море, благо идти до него несколько шагов.

 

 

Как добраться до розового Кояшского озера

 

Добраться до озера можно на автобусах из Керчи, следующих в Марьевку или село Яковенково. Далее, от конечных остановок пройти 5 км. к мысу Опук.

 

 

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Волкова Алена Опубликовано в Климат   Теги природа климат
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