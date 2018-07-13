Красный пляж Паньцзинь или еще одна причина посетить Китай

Каждую осень, пляж, расположенный на реке Ляохэ в заповеднике Шуантай-Хэкоу, Китай, окрашивается в малиновый цвет, чем привлекает к себе множество туристов со всего мира.
Называется он красный пляж Паньцзинь, что в полной мере его описывает.
Находится красный пляж Паньцзинь в 30 км. к юго-западу от одноименного города в провинции Ляонин. Несмотря на потусторонний внешний вид, красные травы этого китайского болота имеют слишком земное происхождение.
Все дело в морских водорослях Sueda, которые отмирая, постепенно окрашиваются в ярко-красный цвет. Поэтому самым лучшим временем является осень, когда можно воочию увидеть красный живой ковер, простирающийся на километры.
Уникальный ландшафт также является домом для многих исчезающих видов мигрирующих птиц и охраняется правительством. Для туристов здесь построены специальные смотровые площадки и деревянные пешеходные дорожки, которые простираются над чувствительной экосистемой.
Красный пляж Паньцзинь находится в крупнейшем тростниковом болоте в мире, в котором расположено множество экосистем. Поэтому большая часть огромного заповедника закрыта для посещения и строго охраняется государством.
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