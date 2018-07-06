Самое плохое озеро в мире

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Известное в округе как “Плохое Озеро”, Озеро Ниос, расположенное в северо-западном регионе Камеруна, породило местный фольклор в рассказах, где говорилось о злом духе, который появился из озера, чтобы убить всех тех, кто жил около него. Эта легенда содержит память об очень реальной угрозе.

Озеро Ниос было сформировано в вулканическом кратере, созданном лишь 400 лет назад. Такие кратерные озера обычно имеют высокий уровень СО2, поскольку они формируются за счет вулканической активности происходящей под ними. В нормальных условиях этот газ высвобождается в течение долгого времени, поскольку вода озера перемешивается.

Но Озеро Ниос отличалось: вместо того, чтобы выпускать газ, озеро действовало в качестве единицы хранения высокого давления. Его глубокие воды становились всё более нагруженными газом, пока более чем пять галлонов CO2 не растворялись в каждом галлоне воды. Герметизируемое до физического предела, озеро Ниос было бомбой замедленного действия.

21 августа 1986 года, что-то в озере ушло. Неизвестно, что стало спусковым механизмом, был то оползень, небольшое извержение вулкана, или даже что-то незначительное, как холодный дождь, падающий на края озера. Какой бы ни была причина, результат был катастрофическим. В то, что известно как лимнологическая катастрофа, озеро буквально взорвалась, посылая фонтан воды более чем на 90 метров в воздух и создавая небольшое цунами. Но гораздо более смертоносным, чем вода была газ.

Около 1,2 кубических километра CO2 были выпущены примерно за 20 секунд. Эта массивная волна смертельного газа охватила сельскую местность. Деревни возле озера почти не имели шансов на выживание, а в соседнем Nyos только выжили только 6 человек из 800 (те, кто выжил, успели быстро бежать на возвышенность на мотоциклах). Как и должно, углекислый газ потушил каждое пламя и маленький огонек, как знак обреченности, сходящей на округу озера Ниос.

Облако распространилась далеко убивая людей, которые были ближе 25 км от озера. Сельских жителей, которые вышли из своих домов, чтобы выяснить, что за звук они слышали, настигло облако газа и они падали замертво на своих порогах. Люди умирали в своих постелях, так и не поняв что произошло.

В общей сложности были убиты 1746 человек. Деревни Nyos, Kam, Cha и Subum были уничтожены, вместе с более чем 3500 животных, которые погибли в течение нескольких минут. Само озеро превратилось из прозрачно-голубого в темно-красное, из-за изменений вызванного железом, поднимающимся со дна.

После этого катастрофического события, было принято решение дегазации озера. На дне озера была установлена труба, которая позволяла газу выходить. Тем не менее, этого может быть недостаточно. Уровень газа в озере может еще достичь уровня 1986 года, также под угрозой находится естественная плотина. Это вызвало бы двойную катастрофу: наводнение и газовыделение одновременно.

Кроме того, серьезное беспокойство вызывает озеро Киву, которое в 1000 раз больше, чем Ниос и находится в гораздо более густонаселенной области. Ученые полагают, что вулканический нарушение может привести к такого же рода событиям, как на озере Ниос в 1986 году, но в гораздо большем масштабе. Вопрос заключается в том, когда.

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