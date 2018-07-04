Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс

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Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США.

Также он стал первым парком в США, который начали бережно охранять не из-за своих живописных чудес (хотя они, конечно, существуют), а из-за великолепия его биологических ресурсов. В настоящее время парк охватывает территорию в 1,5 млн. акров. Он является третьим по величине национальным парком в сопредельных 48 штатах, уступая только Долине Смерти и Йеллоустоуну.

Эверглейдс расположен на крайнем южном участке полуострова Флорида, примерно в 36 км. к востоку от национального парка Бискейн. Достопримечательности парка значительно отличаются от большинства западных парков: он состоит из болот, прерий и джунглей, в которых обитает множество редких птиц и животных, включая флоридскую пантеру и американского крокодила. Парк сохраняет одну из поистине уникальных экосистем мира.

Трудно поверить, но первые поселенцы когда-то считали Эверглейдс местом от которого нужно избавиться. Сегодня это национальное богатство является единственным субтропическим парком в Северной Америке. В действительности, Эверглейдс являются массивным, но неглубоким болотом, которое очень медленно движется (всего 30 метров в сутки). Эта циркуляция пресной воды происходит на озере Окичоби и течет в сторону Мексиканского залива.

Национальный парк Эверглейдс представляет собой настоящий учебник естественной среды обитания. Умеренная и тропическая жизнь растений существует в девяти различных средах, в том числе мангровых и кипарисовых болотах, сограссовых прерий, устьев рек и прибрежных болот. Это разнообразие окрестностей является домом для таких болотных птиц, как аист, большая голубая цапля и розовая колпица. В Эверглейдсе обитает более 14 находящихся под угрозой видов. Посетители могут увидеть редких морских черепах, флоридских пантер и западно-индийских ламантинов.

Куда пойти

Парк огромен, поэтому выбирайте точку входа, основываясь на том, что вы хотите увидеть и сделать. На юго-восточном краю парка, рядом с Homestead, находится главный вход. Здесь вас ждет пеший туризм, езда на велосипеде, катание на каноэ и лодочные экскурсии, также проводятся экскурсии под руководством рейнджера.

В северной части парка к западу от Майами натуралистам предлагаются трамвайные экскурсии, езда на велосипеде и пеший туризм. На западной окраине парка к югу от города Нейплс, на побережье Мексиканского залива, посетителей Эверглейдс ждет 99-километровый водный маршрут Wilderness Waterway Trail (только для опытных любителей водного спорта). Также доступны морские экскурсии и аренда каноэ.

Когда ехать

Лучшее время для посещения национального парка Эверглейдс сухой сезон (с декабря по март). В это время наибольшее количество экскурсий, а также лучшая возможность увидеть болотных птиц и других диких животных. С апреля по ноябрь здесь влажный сезон, в это время очень жарко и высокая влажность, а также более ограниченный набор услуг.

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