Понедельник 02 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Планета Земля» Климат» Самая древняя пустыня на Земле

Самая древняя пустыня на Земле

Понедельник, 02 Июля 2018 07:53
Самая древняя пустыня на Земле Фото из открытых источников

Пустыня Намиб — это древнейшая пустыня, существующая уже 55-80 миллионов лет, которая проходит по западному побережью Африки.

 

Площадь пустыни составляет около 100000 км², а ее протяженность 2000 км. Пустыня Намиб берет свое начало в Анголе у реки Курока, далее тянется через Намибию и заканчивается у устья реки Олифантс в ЮАР.

 

В пустыне Намиб можно увидеть очень захватывающие сюрреалистические пейзажи, ради которых сюда и приезжают туристы: огромные песчаные дюны, цвет которых колеблется от розовых до ярко-оранжевых, прилегают к холодным водам Атлантического океана. Возможно, поэтому здесь часто возникают туманы, а второе название Намиба - пустыня туманов.

 

 

 

В то время как морское побережье пустыни Намиб простирается почти на 2000 км, одно из лучших мест, чтобы увидеть эти дюны находится в намибийском городе Свакопмунд. Это самый большой прибрежный город страны, куда приезжают намибийцы на отдых. Немецкие происхождение города ярко выражено в красивых старинных колониальных зданиях, что делает его еще более контрастным на фоне пустыни Намиб.

 

 

Намиб - очень сухая пустыня, за год выпадает всего 10-13 мм осадков, поэтому растительности здесь мало, кроме той, которая смогла приспособиться к засухе. Среди таких растений - вельвичия, которая встречается только в пустыне Намиб. Она способна обходится без воды в течении нескольких лет. За это время её листья лишь немного подсыхают на кончиках, однако, стоит только упасть первым каплям дождя, как она сразу восстанавливается, а ее корни впитывают каждую капельку влаги, чтобы иметь возможность пережить засуху. Несмотря на такие суровые условия, жизнь вельвичии может длится 1000 лет.

 

 

Еще одно известное растение пустыни Намиб - дикая дыня нара. Она плодоносит лишь раз в десятилетие, но ее плоды является источником пищи и влаги не только для местных животных, но и неоднократно спасали людей от жажды.

 

Также можно выделить колчанное дерево. Его ствол длинный и ровный, а высота достигает 9 метров. Ветви растут почти вертикально, а на их концах находятся зелено-голубые листья с шипами. Раньше из таких деревьев изготавливали колчаны и стрелы.

 

 

Растения пустыни Намиб крайне интересные и вызывают множество спорных вопросов у их исследователей. Но как бы там не было, они не могут оставить никого к себе безразличным, ведь их стремлению к жизни и выносливости можно только позавидовать.

 

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Климат   Теги Пустыня
Главное за сутки
Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года Президент Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и…
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским, пишет РИА Новости. Так, по словам членов президентского пула, на вопрос о том, может ли Трамп признать полуостров частью РФ, глава…
В Китае в результате крупного ДТП погибли 18 человек В Китае в результате крупного ДТП погибли 18 человек Жертвами столкновения автобуса с грузовиком в китайской провинции Хунань стали 18 человек, ещё 14 пострадали, сообщают местные СМИ. По данным дорожной полиции провинции Хунань, ДТП произошло вечером 29 июня около…

Читайте также
Чудо-сосна или жизнь вопреки Чудо-сосна или жизнь вопреки Когда-то на берегу японского города Рикудзэнтаката произрастала сосновая роща Таката Мацубара. В ней росло 70000 деревьев возрастом 200-300 лет. Но в 2011 году, в результате мощного цунами все они были…
Моравский карст - невероятная пещера в Чехии Моравский карст - невероятная пещера в Чехии Моравский карст или Моравский крас - это самая красивая и известная сеть карстовых пещер в Центральной Европе. Находится она в 30 км. к северу от города Брно. Моравский карст, без…
Водопад Эраван - невероятное чудо Таиланда Водопад Эраван - невероятное чудо Таиланда Водопад Эраван - это 7-уровневый водопад и настоящая гордость Таиланда, находящийся в одноименном национальном парке. Свое название он получил из-за самого верхнего водопада, скала которого похожа на мифического трехголового слона…
Девилз-Тауэр или башня Дьявола Девилз-Тауэр или башня Дьявола Девилз-Тауэр или Башня Дьявола - это национальный природный памятник и уникальное геологическое чудо, погруженное в индейские легенды. Он расположен на северо-востоке штата Вайоминг, США и возвышается на 380 метров над…
Тема дня
Риторика НАТО в адрес России: шантаж, угрозы и поучения Риторика НАТО в адрес России: шантаж, угрозы и поучения

Каждый раз, когда в Североатлантическом альянсе принимаются  пытаться говорить что-то о "диалоге" с ...

Фото
Чудо-сосна или жизнь вопреки Чудо-сосна или жизнь вопреки

Когда-то на берегу японского города Рикудзэнтаката произрастала сосновая роща Таката Мацубара. В ней...

Интернет и СМИ
Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Лучшим игроком матча Нигерия - Аргентина признан Диего Марадона, забивший два косяка на трибуне.

Еще »
Самые популярные материалы
НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу
Ученые приступили к поиску ДНК лох-несского чудовища Ученые приступили к поиску ДНК лох-несского чудовища
Военные НАТО: В войне с Россией Прибалтику спасти не получится Военные НАТО: В войне с Россией Прибалтику спасти не получится
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.