Самая древняя пустыня на Земле

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Пустыня Намиб — это древнейшая пустыня, существующая уже 55-80 миллионов лет, которая проходит по западному побережью Африки.

Площадь пустыни составляет около 100000 км², а ее протяженность 2000 км. Пустыня Намиб берет свое начало в Анголе у реки Курока, далее тянется через Намибию и заканчивается у устья реки Олифантс в ЮАР.

В пустыне Намиб можно увидеть очень захватывающие сюрреалистические пейзажи, ради которых сюда и приезжают туристы: огромные песчаные дюны, цвет которых колеблется от розовых до ярко-оранжевых, прилегают к холодным водам Атлантического океана. Возможно, поэтому здесь часто возникают туманы, а второе название Намиба - пустыня туманов.

В то время как морское побережье пустыни Намиб простирается почти на 2000 км, одно из лучших мест, чтобы увидеть эти дюны находится в намибийском городе Свакопмунд. Это самый большой прибрежный город страны, куда приезжают намибийцы на отдых. Немецкие происхождение города ярко выражено в красивых старинных колониальных зданиях, что делает его еще более контрастным на фоне пустыни Намиб.

Намиб - очень сухая пустыня, за год выпадает всего 10-13 мм осадков, поэтому растительности здесь мало, кроме той, которая смогла приспособиться к засухе. Среди таких растений - вельвичия, которая встречается только в пустыне Намиб. Она способна обходится без воды в течении нескольких лет. За это время её листья лишь немного подсыхают на кончиках, однако, стоит только упасть первым каплям дождя, как она сразу восстанавливается, а ее корни впитывают каждую капельку влаги, чтобы иметь возможность пережить засуху. Несмотря на такие суровые условия, жизнь вельвичии может длится 1000 лет.

Еще одно известное растение пустыни Намиб - дикая дыня нара. Она плодоносит лишь раз в десятилетие, но ее плоды является источником пищи и влаги не только для местных животных, но и неоднократно спасали людей от жажды.

Также можно выделить колчанное дерево. Его ствол длинный и ровный, а высота достигает 9 метров. Ветви растут почти вертикально, а на их концах находятся зелено-голубые листья с шипами. Раньше из таких деревьев изготавливали колчаны и стрелы.

Растения пустыни Намиб крайне интересные и вызывают множество спорных вопросов у их исследователей. Но как бы там не было, они не могут оставить никого к себе безразличным, ведь их стремлению к жизни и выносливости можно только позавидовать.

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