Невероятный тоннель глициний в саду цветов Кавати Фудзи

Тоннель глициний находится в саду цветов Кавати Фудзи, расположенном в японском городе Китакюсю Фукуока и является одной из главных достопримечательностей города.
Глициния, или Вистерия - это одно из самых популярных растений Японии, которое ничуть не уступает знаменитой сакуре. Она относится к тому же роду древесных кустарников, как и виноград.
Цветки глицинии собраны в крупные соцветия различного окраса: фиолетовые, белые, синие, пурпурные или розовые. Некоторые сорта имеют тонкий сладковатый аромат.
Высота глициний может достигать 15 метров, поэтому для их поддержки создаются специальные каркасы. Длина самого соцветия варьируется от 10 см. до 1 метра.
Главной достопримечательностью сада цветов Кавати Фудзи является тоннель Вистерия, покрытый редким сортом глициний с двойными лепестками и имеющий площадь 1000 м². Когда вы попадаете в тоннель во время её цветения - вы словно попадаете в сказку, не спеша прогуливаясь в центре увлекательной радуги цветов.
Лучшее время для посещения тоннеля и сада - с конца апреля до середины мая, когда растения полностью расцветают. В это время можно сделать потрясающие фотоснимки, напоминающие произведения импрессионистов.
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