Милфорд-Саунд - фьорд, который стоит того, чтобы его увидеть

Фото из открытых источников

Милфорд-Саунд - это фьорд впадающий в Тасманово море в юго-западной части острова Южный, Новая Зеландия. Бухта длиной 19 км. и шириной 3 км. образовалась в результате движения ледника во время ледникового периода. Около 10000 лет назад ледник ушел и бухту затопило Тасманово море.

Залив окружен высокими скалами, в числе которых знаменитый пик Митре высотой 1,695 метров. В залив впадают несколько рек: крупные Артур и Кледдау из главной долины и Боуэн, Синдбад, Харрисон и Стерлинг из боковых долин. Среднегодовое количество осадков в Милфорд-Саунд составляет 6813 мм, что делает его одним из самых влажных населённых мест не только в Новой Зеландии, но и во всём мире.

История

Область, в которой расположен залив, первоначально была заселена коренным новозеландским народом маори, называвших ее Пиопиотахи. Это имя связано с Новозеландским дроздом, вымершей в настоящее время эндемичной птицей, и переводится с языка маори как "одинокий пиопио". Согласно местной легенде, когда культурный герой Мауи умер, пытаясь завоевать бессмертие для людей в бухте, оплакивая его смерть, летала птица пиопио.

В 1820-х годах уэльский китобой Джон Гроно назвал залив Милфорд-Хейвен из-за сходства с одноименной бухтой в Уэльсе. Современное же название заливу дал капитан Королевского флота Джон Лорт Стоукс в 1851 году.

В 1993 году, в северной части бухты Милфорд, был учреждён морской заповедник "Пиопиотахи".

Милфорд-Саунд - самый северный фьорд в национальном парке Фьордленд и конечная остановка Милфорд-трек, живописного пешеходного маршрута. В настоящее время бухта Милфорд является одной из главных достопримечательностей Новой Зеландии, привлекая ежегодно сотни тысяч туристов со всего мира.

Источник