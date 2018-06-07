Гейзер Флай - необыкновенный горячий источник

Фото из открытых источников

Гейзер Флай - это необыкновенный горячий источник, расположенный в штате Невада, США. Несмотря на свой удивительный вид, о нем мало кто знает, ведь он находится на частной территории и окружен забором.

Владельцам земли неоднократно предлагали продать земли, чтобы открыть доступ к достопримечательности для всех желающих, однако те не соглашались.

В настоящее время попасть к гейзеру можно лишь с предварительного согласия владельцев ранчо.

Гейзер Флай является результатом совместных усилий человека и природы. В 1916 году на этом месте пробурили скважину для орошения земель, при этом случайно задели геотермальный карман. Скважина функционировала вплоть до 1964 года, когда горячая вода источника начала проникать на поверхность, создавая из растворившихся минералов необычный красочный ландшафт.

Стены гейзера продолжают расти и уже достигают высоты 1,5 метра. Текущую окраску ему придают различные минералы, водоросли и цианобактерии. Гейзер Флай сильно изменил окружающую местность. За 50 лет, на территории 30 гектар вокруг него, образовалось порядка 40 бассейнов.

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