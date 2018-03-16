Красоты зимы: В объятиях инея

Фото из открытых источников

Мы подобрали фотографии, на которых переданы те редкие моменты, когда осень приходит на встречу с ранней зимой, а зима приветствует позднюю весну.

Деревья, растения и цветы в инее выглядят как волшебные сказочные персонажи, замороженные одним движением руки Снежной Королевы.

Это и красиво, и грустно одновременно.