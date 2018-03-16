Красоты зимы: В объятиях инея

Мы подобрали фотографии, на которых переданы те редкие моменты, когда осень приходит на встречу с ранней зимой, а зима приветствует позднюю весну.
Деревья, растения и цветы в инее выглядят как волшебные сказочные персонажи, замороженные одним движением руки Снежной Королевы.
Это и красиво, и грустно одновременно.
В холодной Исландии, стране снега, льда и уникальных природных достопримечательностей, всегда есть ч...
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Борьба с коррупцией — это борьба ветвей власти с деревом.
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