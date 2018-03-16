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Красоты зимы: В объятиях инея

Пятница, 16 Марта 2018 07:16
Красоты зимы: В объятиях инея Фото из открытых источников

Мы подобрали фотографии, на которых переданы те редкие моменты, когда осень приходит на встречу с ранней зимой, а зима приветствует позднюю весну.

 

Деревья, растения и цветы в инее выглядят как волшебные сказочные персонажи, замороженные одним движением руки Снежной Королевы.

 

Это и красиво, и грустно одновременно.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Волкова Алена Опубликовано в Климат   Теги зима

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