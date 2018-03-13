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Тоннель любви в разное время года

Вторник, 13 Марта 2018 11:53
Тоннель любви в разное время года Фото из открытых источников

В украинском городке Клевань находится очень романтичное местечко, получившее название "Тоннель любви".

 

Заброшенная железная дорога, над которой сомкнулись деревья, выглядит как портал в параллельный сказочный мир. Таинственности прибавляет тот факт, что не все, кто ищет это место, находят его. Атмосфера тоннеля располагает неспешно прогуливаться, взявшись за руки, делиться секретами и признаваться в любви.

 

Среди местного населения утвердилось поверье, что желания, загаданные здесь влюбленными, обязательно сбудутся. Особую популярность тоннель приобрел у молодоженов, которые приезжают сюда не только загадать желание, но и сделать на память красивые свадебные фото.

 

Самое подходящее время для посещения Тоннеля любви - середина лета и период золотой осени. В зимнее время к тоннелю лучше ехать после снегопада, пока деревья еще одеты в белоснежные одежды.

 

 

Добраться в Клевань можно по трассе "Ровно – Луцк" или по железной дороге "Ровно — Ковель" (до станции Клевань).

 

 

 

 

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Климат   Теги природа

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