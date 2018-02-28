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Пустыня цветущая один раз в 10 лет

Среда, 28 Февраля 2018 13:05
Пустыня цветущая один раз в 10 лет Фото из открытых источников

Раз в несколько лет , на протяжении пары дней весной засушливые земли вблизи города Caineville, Utah, покрываются волшебными цветущими коврами из фацелии. Такое цветение также можно наблюдать в пустынях Анца Боррего, что на границе США и Мексики, и в Атакама, Чили. 

 

 

 

Сухая земля раз в несколько лет становится волшебным фиолетовым ковром.

 

Обычно это происходит зимой в результате совпадения определенных погодных условий, благодаря которым, дикие фиолетовые цветы, под названием «Сорняк Скорпион», полностью покрывают значительную часть пустыни на юге штата Юта.

 

 

Однако, красота этого места резко контрастирует с его репутацией. Местные индейцы называют Мохаве badlands - плохой землей, распространяющей неприятный запах.

 

К тому же, Сорняк Скорпион очень схож с ядовитым плющом – от прикосновения с ним, можно получить жгучие высыпания на коже.

 

Но ковер из фиолетовых цветов привлекает зимой в Мохаве толпы туристов из близлежащего Лас-Вегаса, которых не пугает дурная слава Скорпиона. 

 

Особенно прославил это место американский фотограф и писатель Ги Таль, который разослал его фото во многие интернет – издания. Одна из фотографий под названием «Badlands in Bloom» стала настолько популярной, что у нее даже появилась своя страничка в Facebook.

 

 Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Климат   Теги цветы Пустыня

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Пустыня цветущая один раз в 10 лет Пустыня цветущая один раз в 10 лет

Раз в несколько лет , на протяжении пары дней весной засушливые земли вблизи города Caineville, Utah...

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