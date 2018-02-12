Морозный ТОП: 5 аномальных зим в Москве за последние 100 лет

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Зимы последних десятилетий в Москве стали капризнее и поражают горожан погодными «чудесами»: от теплого декабря до дождливого февраля. Один из трендов московской зимы последних лет – значительная переменчивость в течение сезона.

Редакция портала "В Москве", опираясь на исследования погоды Гидрометцентра России за последние 100 лет, составила Топ-5 необычных московских зим.

Самая снежная зима. 1993-1994 год.

Самые высокие сугробы в Москве за последние 100 лет наблюдались зимой 1993-1994 годов, рассказала РИА Новости главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

В ту зиму температурный фон менялся несколько раз. Декабрь 1993 года и январь 1994 года были мягкими и ровными, но не успели горожане адаптироваться к теплой зиме, как с конца января погода стала суровее вплоть до середины февраля. В конце февраля, когда горожане уже приготовились провожать зиму, неожиданно пошел снег. За несколько дней в Москве разыгралась настоящая погодная вакханалия: высокие сугробы могли практически скрыть с головой трехлетнего ребенка, достигнув рекордных 78 сантиметров. За последние сто лет подобные зимы в Москве практически не наблюдались.

Зима без снега. 1954-1955 гг.

Зима без снега? И такое в Москве тоже было. В далеком 1954 году за зимний сезон в Москве выпало всего лишь 46 мм осадков. По словам Макаровой, такое количество осадков соответствует только третьей части сезонной нормы.

Эксперт уточняет, что зима без снега в декабре 1954 года скорее напоминала позднюю осень. Самым «снежным» стал январь, а морозная погода установилась только в конце января-февраля.

Согласно исследованиям, относительно малоснежными были также зимы 1964 года (53 мм осадков за год), 1972 (51 мм осадков), 1985 (55 мм осадков).

Самая разрушительная зима. 2010-2011 гг.

Ударила по кошельку москвичей зима 2010-2011 годов, когда в преддверии Нового года московский регион обледенел под воздействием погодной аномалии – ледяного дождя.

Тысячи москвичей не смогли провести запланированный отпуск из-за сбоя информационных систем в московских аэропортах и перебоях в подаче электричества на железнодорожных вокзалах. Сотни автомобилей оказались серьезно повреждены из-за падения деревьев. Набили себе немало шишек и сами столичные жители - московские улицы после ледяного дождя превратились в один сплошной каток.

Для европейской территории страны, особенно в первой половине зимы, выпадение переохлажденных осадков не является редкостью, считает Макарова. Между тем, она отметила, что погодная ситуация в средней полосе европейской России действительно была очень редкой по продолжительности и охвату территории.

На протяжении двух суток отмечались обильные осадки: морось, дождь, и в течение нескольких часов шел ледяной дождь. В результате отложение стекловидного льда на деревьях и проводах достигло 2-3,5 см, и сохранялось до 2-3 недель.

Самая холодная зима. 1940-1941 гг.

Сильно померзнуть пришлось москвичам в 1940 году. Сибирские морозы стояли в этот год в Москве на протяжении трех зимних месяцев.

Особенно трудно пришлось столичным жителям в январе, когда морозы достигли -42 градуса, рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ. Морозная погода сопровождалась пронизывающим ветром и сильным снегопадом. Обморожение было постоянной угрозой для москвичей.

Испытание холодом пришлось проходить не только москвичам, но и столичным садам. Зимой 40-го года даже самые морозостойкие яблони, выращенные в саду Института плодоводства имени Мичурина, серьезно пострадали. В некоторых районах Москвы полностью вымерзли ясени, вязы и орешники. А в подмосковных лесах не смогли пережить морозы некоторые дубы и клены.

Как рассказала Макарова, в XXI веке из 11 зим 4 были по-настоящему холодными: в 2003, 2006, 2010 и 2011, их средняя температура оказалась значительно ниже средней многолетней. Остальные 7 зим были теплее, чем обычно.

Самая теплая зима. 1960-1961 гг.

«Жаркая» зима выдалась в 1960 году, только в декабре этого года было 26 дней с оттепелями.

По данным главного специалиста Гидрометцентра РФ, средняя температура воздуха всех трех зимних месяцев зимой 1960-1961 годов значительно превысила норму. Декабрь стал вторым самым теплым декабрем в истории метеонаблюдений, его температура составила плюс 0,1 градуса, а февраль 61-го вошел в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

Осадков в ту аномальную зиму выпало намного меньше обычного, рассказывает Макарова. Высота снежного покрова составила лишь 28 см, при норме 47 см.

Одной из самых «жарких» зим XXI века стала также зима 2008 года. Как рассказала Макарова, в декабре 2008 года был установлен максимальный рекорд всей зимы плюс 9,6 градуса. Кроме того, каждый месяц зимы 2008 года превышал норму на 4-5 градуса.

По словам собеседницы портала «В Москве», с 1880 по 2011 годы в Москве наблюдаются как холодные, так и теплые зимы, как снежные, так и малоснежные. Однако средняя температура воздуха зимой в столице демонстрирует тренд на увеличение температуры с минус 10,5 градуса до минус 6,5 градуса.

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