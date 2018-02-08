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Всем, кто считает российское лето жарким, стоит представить себе, каково приходится жителям Катара при жаре в +50 °С. А между тем такая погода в некоторых уголках нашей планеты – отнюдь не редкость.

В нашей десятке сегодня собраны самые жаркие страны мира. Здесь +18 °С — повод закутаться посильнее, ведь куда привычней температура выше плюс 30. Кстати, вопреки расхожему мнению, далеко не все жаркие страны расположены на экваторе.

10. Эфиопия

Среднегодовая температура в этой африканской стране — +35 °С. Зимой здесь около +28 °С. Правда, не все здесь изнывают от жары – районы, расположенные на Эфиопском нагорье, отличаются более мягким и влажным климатом. Удивительно, но если в течение целого года температура почти не меняется по сезонам, то суточные перепады значительны – до 15 градусов.

9. Индонезия

Среднегодовая температура в жаркой Индонезии – около +30 °С. Колебания по сезонам незначительны – 3-5 °С. Климат здесь очень влажный, поэтому без привычки переносить его довольно тяжело. Кстати, в высокогорных районах страны иногда бывают заморозки.

8. Индия

Гималаи прикрывают Индию от холодных ветров со стороны Центральной Азии, а пустыня Тар «снабжает» регион теплом. Летом температура в отдельных районах страны доходит до +48 °С. Самая низкая температура в среднем — +28 °С. Однако в высокогорных районах столбик термометра опускается порой до -1°С.

7. Малайзия

Расположена страна практически на экваторе и отличается жарким и влажным климатом. Температура воздуха в течение всего года колеблется от +26 до +35 °С, реже поднимаясь до +40 °С. Небольшие колебания температур и отсутствие сезона дождей делают страну круглый год привлекательной для туристов.

6. Ямайка

Среднегодовая температура на Ямайке – около +28 °С. Высокая температура сочетается здесь с высокой влажностью. Первые европейцы, высадившиеся на Ямайке, с большим трудом привыкали к особенностям местного климата. Хотя противники жары могут обосноваться в горах Блу-Маунтинс, где температура колеблется около +7 °С

5. Бахрейн

Самое маленькое в мире арабское государство отличается сухим тропическим климатом. Средняя температура летом здесь около +40 °С, зимой – не ниже +17 °С. На территории страны преобладают пустыни, поэтому воздух сухой , а осадков практически не бывает.

4. Объединенные Арабские Эмираты

Туроператоры не рекомендуют посещать ОАЭ в летние месяцы, так как +45 °С в тени выдержит не каждый путешественник. Зимой температура гораздо комфортней – около +25 °С. Осадки здесь бывают нечасто, зато порой бывают песчаные бури со стороны пустыни Руб-эль-Хали.

3. Вьетнам

Средняя температура в стране в зимние месяцы – около +17-20° С, летом столбик термометра поднимается до 42° С. Южную часть Вьетнама стоит посетить с декабря по апрель, а вот в центральную и северную части страны лучше ехать с мая по октябрь.

2. Ботсвана

Страна расположена в южном полушарии, поэтому понятие зимы и лета здесь отличаются от привычных нам. Так, в январе здесь бывает +40 °С, зато в июле дышится полегче, так как воздух прогревается «всего» до +25 °С. 70% площади Ботсваны занимает пустыня Калахари, что, конечно, не делает климат более комфортным.

1. Катар

Летом в самой жаркой стране мира столбик термометра поднимается порой до +50 °С. На побережье Катара влажность воздуха достигает 90%, поэтому местный климат для непривычного человека просто губителен. Правда, за столь экстремальный климат природа отплатила богатством недр, подарив запасы нефти и природного газа. Катар – лидер рейтинга государств по объему ВВП на душу населения.

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