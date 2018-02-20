Российский город, где проживает 243 человека

Фото из открытых источников

В Татарстане под Казанью есть исторический город, где проживает всего 243 человека. Этот город называется Свияжск. Здесь есть даже дороги по которым ездит мало машин, ведь это историческое место на карте, где автомобиль абсолютно не нужен.

Мне удалось посетить это место в очень "нелетную" погоду, поэтому, дабы не замерзнуть, пришлось пробежаться по Свияжску со скоростью Усэйна Болта. Но место это очень красивое и заслуживает отдельного внимания среди туристов.

Свияжск находится на острове при впадении реки Свияги в Волгу. Отсюда, собственно, и название.

Город был построен еще в 1551 году Иваном Грозным при взятии Казани. Здесь сохранилась деревянная церковь, построенная в 1552 году без единого гвоздя.

Здесь сохранилось несколько храмов. Это Сергиевская церковь. Была освящена в 1604 г. в честь особо почитаемого православного святого - Сергия Радонежского.

Собор в XVI веке возведенный в честь Рождества Богородицы.

Самый большой храм Свияжска значительно отличается по внешнему облику от всех других построек острова. Это Соборо Богоматери "Всех скорбящих Радости".

Церковь Святых равноапостольных Константина и Елены - это единственная сохранившаяся в Свияжске приходская церковь. Ее вы увидите сразу при подъеме в город, церковь расположена у дороги.

Как и в любом уважающем себя городе, здесь есть и своя пожарная часть. Двухэтажное здание было построено в середине XIX века, корпуса пожарной части и обоза возведены в 1877 году. Комплекс зданий пожарного обоза является памятником гражданской архитектуры в стиле эклектики.

Свияжск - один из туристических объектов Татарстана, имеющий целый комплекс достопримечательностей. Хотелось бы побывать здесь в летний период, когда вид на Волгу и Свиягу буде более прекрасным.

Стоит ли Ехать в этот исторический город? Решать только Вам. Но вся атмосфера глубинки, старинные храмы и монастыри манят многих туристов именно сюда.

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