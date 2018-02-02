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Непокоренные вершины: Самые высокие горы Европы

Пятница, 02 Февраля 2018 10:34
Непокоренные вершины: Самые высокие горы Европы Фото из открытых источников

Горные вершины смело можно назвать одним из геологических чудес света, их покоряют, они завораживают и манят, толкают на подвиги и вдохновляют на творчество. Европейские хребты со своими возвышенностями не могут конкурировать с «обителью снегов» Гималаями, но среди них есть те, что достойны внимания. Ниже представлен список десяти самых высоких гор Европы.

 

10. Базардюзю/Киченсув

Высота: 4 466 м (Азербайджан)

 

 

Открывает рейтинг вершина Базардюзю что с тюркского языка означает «базарная площадь». Другое имя гора получила от коренного населения Дагестана – лезгинов и звучит как Киченсув, «гора страха». Она является частью Водораздельного массива Большого Кавказа и находится на границе Дагестана и Азербайджана. Впервые эта вершина покорилась людям в середине XIX столетия (1847). Тогда экспедицию возглавил русский исследователь-топограф А. Александров. Особенностью горы является её ледовая стена с восточной стороны.

 

9. Маттерхорн

Высота: 4 478 м над уровнем моря (Швейцария/Италия)

 

 

На девятом месте находится уроженец Пенинских Альп – Маттерхорн с изогнутым пиком, напоминающий колпак, который разделяет два горнолыжных курорта: швейцарский Цермат и итальянский Брей-Червинья. До 1865 года этот острый пик внушал людям не абы какой страх из-за чего Маттерхорн был последним из покорённых вершин в Альпах. Первооткрывателями стала команда альпинистов Эдуарда Уимпера из 6 человек. Однако четверо из них трагически погибли, они сорвались в бездну в результате обрыва верёвки.

 

8. Вайсхрон

Высота: 4 506 м над уровнем моря (Швейцария)

 

 

Восьмая в рейтинге, остроконечная вершина Вайсхрон, расположившаяся на территории Пенинских Альп. Она разделяет два государства Италию и Швейцарию, хотя большая часть хребта находится в швейцарских горах. Вайсхрон впервые поддался людям в 1861 году. Тогда на его вершину поднялись молодой физик Тиндаль и проводники Венгер и Беннен. Данный горный великан известен как один из самых сложных и опасных, здесь часты случаи схода лавин и гибели людей.

 

7. Лискамм

Высота: 4 527 м (Швейцария/Италия)

 

 

Десятка горных титанов Европы включает в себя возвышенность по кличке «людоед». Гора была так прозвана из-за частых снежных лавин, острых скал и опасных висящих снежных глыб. Находится она в регионе западных Альп и состоит из двух высот, одна из которых имеет показатель 4 527 метров. Первое восхождение датируется 1891 г. Тогда группа альпинистов из 14 человек прошла по восточному хребту.

 

6. Дом

Высота: 4 545 м (Швейцария)

 

 

В месте, где расположились Пенинские Альпы и горный массив с красивым названием Мишабель, находится вершина – Дом. Сложная форма этой горы состоит из пяти возвышенностей, находящихся настолько близко друг к другу, что напоминают зубья вил. Вершину впервые покорили англичанин Дэйвис с немецкими проводниками 11 сентября 1858 года.

 

5. Дюфур

Высота: 4 634 м (Швейцария/Италия)

 

 

Пик Дюфур находится в Пенинских Альпах. Он был назван в честь швейцарского полководца и инженера, разработавшего военную карту юго-запада Швейцарии. Вершина входит в состав горного хребта Монте-Роза. Отличается от альпийских собратьев своими огненно-рыжими скалами. Первый поход на Дюфур состоялся в 1855 году совместной группой из швейцарских и английских альпинистов.

 

4. Монблан

Высота: 4 810 м (Франция)

 

 

Монблан расположен на границе Франции и Италии. Возвышается в западной части Альп и являет собой кристаллический массив протяжённостью 50 км, в недрах которого проложен тоннель, связывающий два государства. Упоминание о восхождении на Монблан Жаком Бальмой и доктором Мишелем Паккардом, датировано 8 августа 1786 годом. А в 1808 «белую вершину» достигла первая женщина с райской фамилией Парадис. Горный участок во главе с Монбланом является востребованным центром горного туризма, где расположились известные курорты.

 

3. Шхара

Высота: 5 200 м (Грузия)

 

 

Центральную часть Главного хребта Кавказа возглавляет третья по высоте вершина Европы. Она уступает Дыхтау всего на 4 метра, но интерес к ней огромен из-за доступных и простых возможностей для восхождения. Первые путешественники из Швеции покорили гору в 1888 году, а альпинисты Советского Союза взобрались на Шхару немногим позже, в 1933. Сегодня Кавказская вершина принимает многочисленные группы туристов и альпинистов.

 

2. Дыхтау

Высота: 5 204 м (Россия)

 

 

Второе место принадлежит российской горной вершине Дыхтау, расположенной в землях Кабардино-Балкарского заповедника. Первый поход к её пику успешно совершили европейцы в конце XIX века: швейцарец Зарфлу и британец Маммери.

 

1. Эльбрус

 

Высота: 5 642 м (Россия)

 

 

Первое место достаётся России, где расположена высочайшая вершина Европы – Эльбрус. Впервые эта гора поддалась человеку в 1829 году, когда была организована научная экспедиция, возглавляемая генералом Эммануэлем, получившим в результате почётное звание члена Петербургской Академии наук. Эльбрус питает крупные реки Ставрополья и Кавказа своими ледниками и представляет огромный интерес для спортсменов и туристов. Входит в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».

 

Источник

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Яй Евгения Опубликовано в Планета Земля   Теги Интересные места

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