Почему китайцы живут в ямах?

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Ну ладно, сейчас конечно живут очень немногие китайцы, это уже больше туристическая достопримечательности. Но раньше вот так жило много народа. В чем тут экономия? Строительный материал? Так прокопать и укрепить такую пещеру тоже не просто так. А холодина, сырость? Нигде не видел подобные тенденции в народных традициях в настолько больших масштабах. В горах - да, но не под землей же в ямах.

Давайте узнаем подробнее про эту традицию и может быть найдем ответы на эти вопросы...

Удивительная многовековая традиция коренного населения в Центральном Китае заключается в том, что они не строят свои дома в традиционном смысле слова. Вместо этого они живут под землей, выкапывая свои жилища в земле. Данной традиции насчитывается более 4000 лет. Такие дома можно увидеть в городе Санменхи в провинции Хэнань, где серия подземных жилищ в составляет около 10 000 домов.

Истоки домов Яодонг можно проследить до бронзового века, когда люди жили в глубоких ямах и землянках, и они стали широко популярны во времена династий Мин и Цин.

В этих жилищах, которые в Китае называются яодун (yaodong — пещерные дома), живут уже шесть поколений на протяжении последних 200 лет.

В 2011 году дома были внесены в список нематериального культурного наследия Китая и в настоящее время находятся под охраной.

Подземные жилища в основном сооружались в окрестностях города Санменсия в провинции Хэнань. Лёссовые холмы, в которых они были построены, были созданы в течение тысяч лет сильными ветрами, осаждающими иловую землю в огромные насыпи.

Квадратные или прямоугольные жилища вырыты в земле на глубину от 6 до 11 метров, температура внутри составляет около 10 градусов зимой и 20 градусов летом.

Такие дома могут также похвастаться такими функциями, как сейсмоустойчивость, звукоизоляцию и даже энергосбережение. Такие дома выполняли несколько функций. Они были обеспечивали прохладу в летний зной и были расположены вблизи сельскохозяйственных угодий. Единственной проблемой были вездесущие грызуны.

Сегодня подземные жилища модернизированы, и многие из них оснащены электричеством и сантехническими коммуникациями.

Представители власти провинции Хэнань объявили о защите этих районов и планах по их превращению в туристические достопримечательности.

Уже сегодня все желающие могут пожить в «яодуне», жилище с одной спальней «без удобств» доступна за 30 долларов в месяц.

Давайте, побываем в селе Хуаюаньтунь волости Ваньхуашань города Яньань на севере провинции Шэньси. В этом селе абсолютное большинство из ста с лишним семей живет в "яодунах". У 53-летнего крестьянина Чжан Чжицзюня оба его сына уже женились и "подарили" ему внука и внучку. По словам Чжан Чжицзюня их семья на протяжении уже многих поколений живет в "яодутах". Он сказал:

"В "Яодуне" – хорошо и тепло, нашей семье здесь очень комфортно. Мой дед все свои годы жил именно в таком доме, да и многие поколения нашей семьи! Мои внук и внучка тоже родились в доме-пещере. Я не могу привыкнуть к жизни вне "яодуна", потому что здесь зимой тепло, а летом прохладно."

Более 4-х тысяч лет тому назад на Лессовом плато, расположенном в северной части провинции Шэньси, люди стали копать пещеры для жительства. В этих районах лессовые почвы очень вязкие и твердые, из-за чего усаживаются весьма незначительно. Обычно пещеры роют в склоне горы. Их строить просто, легко и дешево. В таких пещерах зимой тепло, а летом прохладно. И по сей день на Лессовом плато существует множество домов-пещер, в которых проживают более 40 миллионов человек. Высота пещеры составляет более трех метров и ширина тоже, а глубина, по крайней мере, достигает 20 метров. Входы всех пещер ориентированы на юг, в сторону солнца, так как это максимально удобно для дневного освещения. Одни пещеры ничем не укреплены, другие же – выложены камнями или кирпичами. Дома-пещеры, выложенные снаружи кирпичом, считаются более красивыми.

Семья вышеупомянутого Чжан Чжицзюня живет в 8 домах-пещерах, расположенных в три этажа. Две верхних пещеры были вырыты отцом Чжан Чжицзюня в 1962 году. По сей день они сохранили свой прежний вид. Строительство промежуточных трех пещер завершилось в 1964 году, и несколько лет назад их укрепили кирпичами. Здесь живут Чжан Чжицзюнь со своей женой, младшим сыном, снохой и внуком. Внизу у подножия горы расположены три пещеры нижнего яруса, которые были построены уже более 20 лет назад. Там сейчас живет семья старшего сына.

В самой глубине пещеры находится большая лежанка "кан". С одной стороны "кана" выложена печь. Там члены семьи Чжан готовят пищу. Взор корреспондента привлекли три стены вокруг лежанки, которые украшены красивыми вырезками из бумаги и рисунками. Как объяснил научный сотрудник Яньаньского музея массовой народной культуры провинции Шэньси Ван Кэвэнь, это делается, с одной стороны, для украшения комнаты, а с другой, -- во избежание соприкосновения постельного белья со стеной. Ван Кэвэнь сказал:

"В течение долгого времени в северной части провинции Шэньси сложился оригинальный вид искусства. Для каждого местного жителя пещера "яодун" является своеобразным миром в миниатюре. Местные женщины очень любят красоту и всегда старательно украшают свой дом, чтобы тот стал более нарядным и уютным. Они наклеивают бумажные узоры на окна, стены и даже на потолок. Некоторые такие работы в полной мере выбрали в себя характерные черты искусства пещер "яодун"."

"Яодуны" привлекают к себе все больше туристов, как китайских, так и иностранных. Многие семьи подготовили свои пещеры для приема туристов. Об этом Чжан Чжицзюнь сказал следующее:

"К нам приезжает много туристов. Сидя на лежанке, туристы часто хвалят внутреннее убранство "яодуна". Мы угощаем гостей особыми местными кушаньями, а также исполняем для них наш танец "янгэ". Иностранцам нравятся вырезки из бумаги, и сноха демонстрирует туристам процесс их изготовления."

Сегодня местные жители постепенно осознали ценность "яодунов", в которых они живут уже на протяжении многих поколений, это понимание помогло им улучшить свою жизнь. В селе Янцзялин расположен самый большой в мире комплекс пещерных построек, расположенных в 8 рядов в общее сложности более 300 комнат. На стенах наклеены рисунки, выполненные крестьянами, на окнах – вырезки из бумаги, а перед каждой пещерой выставлены каменные жернов, стол и стулья. Во всем чувствуется особый сельский колорит.

Впрочем, наряду с приемом туристов из разных уголков страны и мира, многие местные крестьяне, глядя на городских, начинают переселяться из "яодунов" и строить себе просторные одноэтажные или двухэтажные дома.

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