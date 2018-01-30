Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия

Фото из открытых источников

Сегодня мы решили сделать подборку изумрудно-зеленых холмов Исландии, перемежающихся лунными ландшафтами с фумаролами. В этом уголке планеты не существует однообразия: разводы, переливы, переходы.

Ярко-синие ледники, черно-красные вулканы и волшебное полярное сияние создают сюрреалистическую иллюзию того, что вы попали в сказочную страну, которой нет ни на одной карте мира. Исландия имеет совершенно уникальную природу, окрашенную в невообразимые цветовые сочетания.

Хрёйнфоссар — серия небольших водопадов протяженностью около 900 м, формирующихся из сотни ручейков, вытекающих из Хальдмундархрёйна, лавового поля, образовавшегося в результате извержения одного из вулканов под ледником Лаунгйёкюдль на западе Исландии.

Знаменитые травянистые холмы недалеко от мыса Стокснес на юго-востоке Исландии.

Полярное сияние над болотом в долине Ландманналойгар. Отличительной особенностью долины являются цветные риолитовые горы.

Айсберги в ледниковом озере Йёкюльсаурлоун.

Черный пляж Рейнисфьяра, скалы Рейнисдрангар, мыс Дирхолей на южном побережье Исландии у деревни Вик.

Фумаролы в кратере вулкана в Хвераветлире.

Базальтовые колонны пещеры водопада Альдейярфосс.

Активный вулкан Бреннистейнсалда («серная волна»). Его склоны созданы из лавы и пепла. Цветовые переходы обусловлены гидротермальной активностью. Красный и оранжевый получается при взаимодействии с железом, а синий — с серой.

Закат у горы Киркьюфетль. Дальше — только океан. Названием гора обязана схожестью по форме с крышей кирхи.

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