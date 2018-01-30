Вторник 30 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Планета Земля» Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия

Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия

Вторник, 30 Января 2018 11:39
Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия Фото из открытых источников

Сегодня мы решили сделать подборку изумрудно-зеленых холмов Исландии, перемежающихся лунными ландшафтами с фумаролами. В этом уголке планеты не существует однообразия: разводы, переливы, переходы.

 

Ярко-синие ледники, черно-красные вулканы и волшебное полярное сияние создают сюрреалистическую иллюзию того, что вы попали в сказочную страну, которой нет ни на одной карте мира. Исландия имеет совершенно уникальную природу, окрашенную в невообразимые цветовые сочетания.

 

 

 

Хрёйнфоссар — серия небольших водопадов протяженностью около 900 м, формирующихся из сотни ручейков, вытекающих из Хальдмундархрёйна, лавового поля, образовавшегося в результате извержения одного из вулканов под ледником Лаунгйёкюдль на западе Исландии.

 

 

 

Знаменитые травянистые холмы недалеко от мыса Стокснес на юго-востоке Исландии.

 

 

 

Полярное сияние над болотом в долине Ландманналойгар. Отличительной особенностью долины являются цветные риолитовые горы.

 

 

Айсберги в ледниковом озере Йёкюльсаурлоун.

 

 

 

Черный пляж Рейнисфьяра, скалы Рейнисдрангар, мыс Дирхолей на южном побережье Исландии у деревни Вик.

 

 

Фумаролы в кратере вулкана в Хвераветлире.

 

 

Базальтовые колонны пещеры водопада Альдейярфосс.

 

 

Активный вулкан Бреннистейнсалда («серная волна»). Его склоны созданы из лавы и пепла. Цветовые переходы обусловлены гидротермальной активностью. Красный и оранжевый получается при взаимодействии с железом, а синий — с серой.

 

 

Закат у горы Киркьюфетль. Дальше — только океан. Названием гора обязана схожестью по форме с крышей кирхи.

 

Источник

Яндекс.Дзен

Яй Евгения Опубликовано в Планета Земля   Теги Интересные места

Главное за сутки
В РФ признали фактический разрыв отношений с США В РФ признали фактический разрыв отношений с США Тот факт, что Соединенные Штаты Америки включили в так называемый "кремлевский список" практически все высшее руководство Российской Федерации, говорит о том, что в отношениях США и РФ произошел "фактический разрыв"…
США опубликовали «Кремлевский доклад» США опубликовали «Кремлевский доклад» Минфин США представил "кремлевский доклад", пишет ТАСС. В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. Так, в "кремлевский список" включили премьер-министра Дмитрия…
Конькобежка Граф отказалась от выступления на ОИ-2018, несмотря на приглашение МОК Конькобежка Граф отказалась от выступления на ОИ-2018, несмотря на приглашение МОК Призер Олимпийских игр российская конькобежка Ольга Граф, получившая приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду-2018, приняла решение отказаться от поездки в Пхенчхан. Причина ее отказа невозможность выступить в командной гонке.…

Читайте также
ТОП 10 секретов природы, которые ученым так и не удалось раскрыть ТОП 10 секретов природы, которые ученым так и не удалось раскрыть Хотя современная наука далеко продвинулась в понимании законов природы, существует достаточно много вещей, объяснить которые ученые просто не в состоянии. В нашем обзоре десять, казалось бы, простых вопросов, ответов на…
Глаза Бога в Болгарии: Удивительная пещера Проходна Глаза Бога в Болгарии: Удивительная пещера Проходна Проходна – это самая высокая пещера в Болгарии. Она находится в 2 км от села Карлуково в долине реки Искыр и является частью геопарка Искыр-Панега. Эта удивительная карстовая пещера представляет…
Национальный парк Йосемити, который понравится далеко не всем Национальный парк Йосемити, который понравится далеко не всем Национальный парк Йосемити по праву считается одним из самых красивых в Соединенных Штатах. Многочисленные художники и фотографы прославили его виды, сделав самыми популярными природными заставками для рабочего стола наших компьютеров.…
ТОП 11 самых удивительных смотровых площадок мира ТОП 11 самых удивительных смотровых площадок мира В июле на леднике Дахштайн в Австрии был открыт один из самых высоких подвесных мостов в мире. С него можно полюбоваться на живописные пики Альп. Обзорная площадка Sands SkyPark, Сингапур…
Фото
Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия

Сегодня мы решили сделать подборку изумрудно-зеленых холмов Исландии, перемежающихся лунными ландшаф...

Видео

 

В ДНР представили гибрид мины и «лимонки»

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

- А что, отец, коммунисты в вашем городе есть?

- Кому и Грудинин коммунист.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.