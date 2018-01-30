Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия

Сегодня мы решили сделать подборку изумрудно-зеленых холмов Исландии, перемежающихся лунными ландшафтами с фумаролами. В этом уголке планеты не существует однообразия: разводы, переливы, переходы.
Ярко-синие ледники, черно-красные вулканы и волшебное полярное сияние создают сюрреалистическую иллюзию того, что вы попали в сказочную страну, которой нет ни на одной карте мира. Исландия имеет совершенно уникальную природу, окрашенную в невообразимые цветовые сочетания.
Хрёйнфоссар — серия небольших водопадов протяженностью около 900 м, формирующихся из сотни ручейков, вытекающих из Хальдмундархрёйна, лавового поля, образовавшегося в результате извержения одного из вулканов под ледником Лаунгйёкюдль на западе Исландии.
Знаменитые травянистые холмы недалеко от мыса Стокснес на юго-востоке Исландии.
Полярное сияние над болотом в долине Ландманналойгар. Отличительной особенностью долины являются цветные риолитовые горы.
Айсберги в ледниковом озере Йёкюльсаурлоун.
Черный пляж Рейнисфьяра, скалы Рейнисдрангар, мыс Дирхолей на южном побережье Исландии у деревни Вик.
Фумаролы в кратере вулкана в Хвераветлире.
Базальтовые колонны пещеры водопада Альдейярфосс.
Активный вулкан Бреннистейнсалда («серная волна»). Его склоны созданы из лавы и пепла. Цветовые переходы обусловлены гидротермальной активностью. Красный и оранжевый получается при взаимодействии с железом, а синий — с серой.
Закат у горы Киркьюфетль. Дальше — только океан. Названием гора обязана схожестью по форме с крышей кирхи.
Сегодня мы решили сделать подборку изумрудно-зеленых холмов Исландии, перемежающихся лунными ландшаф...
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